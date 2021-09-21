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Прикарпатье за ничью с Кривбассом получило премиальные, как за победу

Первая лига
(3 голосов)

Руководство клуба решило поощрить футболистов

Прикарпатье за ничью с Кривбассом получило премиальные, как за победу

Фото: facebook.com/prykarpattia

Новина українською

В 9-м туре в Первой лиге "Прикарпатье" сыграло вничью с "Кривбассом" (1:1).

Действия ивано-франковских футболистов произвели впечатление на присутствовавших на матче учредителей ФК и они решили премировать команду за ничью, как за победу.

23 сентября прикарпатцы встретятся с "Черноморцем" в Кубке Украины.

Напомним, что после девяти туров "Прикарпатье" набрало 11 очков и занимает 12 место.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
21.09.2021 в 13:53
Справедливо.
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