Самый младший среди наставников - лучший тренер тура в Первой лиге

Лучшим тренером Первой лиги по итогам 9 тура по версии Всеукраинского объединения тренеров по футболу стал 34-летний Виталий Костышин, главный тренер хмельницкого " Подолья ".

Его подопечные обыграли кременчугский "Кремень" (4:1 на своем поле), догнали своего соперника в таблице и опередили по дополнительным показателям.

Перед этим матчем ситуацию с кадрами в "Подолье" можно было охарактеризовать как сложную. Из-за перебора карточек был недоступен на этот тур опорник Липовуз. Команда в дальнейшем не может рассчитывать на опытного вратаря Чуваева, из-за травм не могли сыграть полузащитники Костенко и Жикол, а главная звезда команды - защитник-ветеран Воловик - пропускал этот матч из-за внефутбольных обстоятельств. Были свои потери и у соперников, но их состав в большей степени приближался к оптимальному.

По сравнению с матчем против "Горняка-Спортом" (0:0) хмельнитчане обновили только одну позицию - вместо дисквалифицированного Липовуза по позиции вышел опытный Цыбульник. Команда вынужденно ввела в состав на две ключевые позиции молодых игроков - Кучеренко играл в воротах, а Веремеенко на отсутствие Воловика занимал место центрального защитника. Во-вторых, только что вернулся после травмы Каверин - позицию левого вингера в это время успешно закрывал Островский.

"Подолье" начало матч в привычной формации 4-2-3-1, однако соперник сумел создать неудобства для хозяев, а также несколько раз прорваться к воротам за счет скоростных рейдов и сольных проходов лидеров. При этом хмельнитчане смогли перестроиться, значительно прибавили во втором тайме в активности и перекрыли недостатки первого тайма за счет молниеносного перехода в атаку и обострения. После преимущества в счете перешли на чистых 4-4-2 (замена Прихна/ Прилепа) и удерживали контроль за игрой.