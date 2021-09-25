Кривбасс - Металлист. Анонс и прогноз главного матча Первой лиги

Это главный матч всей первой половины чемпионата в Первой лиге. Ведь встречаются лидеры - 2-я команда принимает лидера.

А теперь о "рогатых". По поводу Кривого Рога ("Кривбасс") говорит само название. А вот посмотрите на герб харьковского "Металлиста" - на нем изображен рог изобилия, а в нем есть много плодов. Может среди них будет и победа над главным соперником по лиге.

Совпало во времени возрождения этих клубов, которые когда-то успешно презентовали Украину в еврокубках, стабильно выступали в УПЛ. Поэтому в прошлом сезоне они были главными соперниками во Второй лиге, а теперь то же самое - в Первой.

Спланировано или нет, но обе команды сбавили обороты в Первой лиге именно перед этим поединком: "желто-синие" впервые потеряли очки в чемпионате (1:1 дома с "Полесьем"), а "криворожцы" на выезде не преодолели "Прикарпатье" (также 1:1). Вот только в промежутке между 9 и 10 турами "Кривбасс" отдыхал, потому что вылетел из Кубка Украины, а "Металлист" в матче неимоверного напряжения при заполненном стадионе ОСК одолел команду УПЛ - черниговскую "Десну" (2:1)!

Кривбасс (Кривой Рог) - Металлист (Харьков)

Первая лига, 10 тур

26.09.2021, 15:30

Город Кривой Рог, стадион Горняк

Главный арбитр - Роман Блавацкий (Львов)

Ассистенты - Семен Шлончак (Черкассы), Евгений Петраков (Киев)

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Видеотрансляция - Футбол 3

Кривбасс

Если посмотрите в комментарии под матчами "Кривбасса" на сайте UA-Футбол, увидите много "хейта" в адрес главного тренера Геннадия Приходько. За то, что взял в команду своего сына Клима, за то, что команда теряла очки с "Агробизнесом", "Альянсом", "Прикарпатьем", вылетела из Кубка в серии пенальти с второлиговым "Николаевом". Мол, он "не соответствует уровню УПЛ". Неоднократно Приходько эту критику опровергал, в частности умением настроить свою команду на игру. Вы видели, с каким рвением Хобленко "лупашил" покер за тайм бедному "Ужгороду" Богдана Блавацкого?

Да, именно за "Кривбасс" играет лучший форвард чемпионата Первой лиги, здесь есть лучший ассистент Артем Щедрый и другие игроки, которые обеспечивают им этот результат.

Но. В то же время в составе "Кривбасса" даже в заявке не видно игроков, которые пришли из "Днепра-1" - бразильца Вагнера Гонсалвешем и Даниила Полонского, после "Альянса" весь сентябрь пропускает и Артем Гордиенко.

Металлист

Если "Кривбасс" уже знает горечь поражений, у него две ничьи, то "Металлист" еще не проигрывал в Первой лиге. Только в минувшие выходные сыграл вничью с "Полесьем" (1:1). Александра Кучера также критикуют, но гораздо меньше по сравнению с коллегой. Разве вспоминают опыт Мирона Маркевича и то, что он бы пригодился по сравнению с молодостью Кучера. И мы все уже догадываемся, на что спишут первое поражение "Металлиста" Кучера - когда бы оно не наступило.

Главный тренер пока не может надеяться на легионеров на флангах, бразильца Маилтона и колумбийца Риаскоса, а также на атакующего хавбека Евгения Банаду. Каждый из них себя положительно зарекомендовал и... травмировался. Зато некоторые другие игроки получили передышку на кубковую игру и если и принимали в ней участие, то выходили на замену.

История встреч

В прошлом сезоне во Второй лиге "Кривбасс" потерпел ощутимое по счету поражение от "Металлиста" в Харькове - 0:3 (установил рекорд посещаемости в лиге - 38 500 зрителей). А в криворожском матче этих команд была зафиксирована ничья 0:0.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч

Кубковый поединок с "Десной" откровенно дал "Металлисту" крылья. Теперь все знают, какой опасный центрбэк Александр Мизюк в чужой штрафной и как весь поединок может носиться Владимир Танчик. Ох и непросто будет "Кривбассу" что-то сделать с этим "металлюгой".

Ставка на матч: "Металлист" не проиграет

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует победы