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Агробизнес подписал центрфорварда, который поиграл в Средней Азии и в Прибалтике
А еще за "Днепр-1", "Олимпик" и ПФК "Львов"
Скріншот із трансляції ТК Футбол
На этой неделе 23 сентября волочисский "
Игрок занимает позицию центрального форварда, взял себе в команде 45 номер.
Захаркив является уроженцем Тернополя, играл в юношеских командах львовских "Карпат", взрослых командах - ФК "Тернополь", "Днепр-1", донецком "Олимпике", ПФК "Львов", а также в клубах из Таджикистана, Словакии, Литвы и Латвии. Последним его клубом был казахский "Жетысу", но там Юрий задержался всего на 5 дней.
Юрий дебютировал за команду Александра Чижевского в хмельницком дерби (10 тур Первой лиги) с "Подольем".
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