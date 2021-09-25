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Агробизнес подписал центрфорварда, который поиграл в Средней Азии и в Прибалтике

Первая лига
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А еще за "Днепр-1", "Олимпик" и ПФК "Львов"

Агробизнес подписал центрфорварда, который поиграл в Средней Азии и в Прибалтике

Скріншот із трансляції ТК Футбол

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На этой неделе 23 сентября волочисский "Агробизнес", выступающий в Первой лиге, дозаявил на чемпионат 25-летнего свободного агента Юрия Захаркива.

Игрок занимает позицию центрального форварда, взял себе в команде 45 номер.

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Захаркив является уроженцем Тернополя, играл в юношеских командах львовских "Карпат", взрослых командах - ФК "Тернополь", "Днепр-1", донецком "Олимпике", ПФК "Львов", а также в клубах из Таджикистана, Словакии, Литвы и Латвии. Последним его клубом был казахский "Жетысу", но там Юрий задержался всего на 5 дней.

Юрий дебютировал за команду Александра Чижевского в хмельницком дерби (10 тур Первой лиги) с "Подольем".

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В статье: Первая лига Агробизнес (Волочиск) Юрий Захаркив
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Источник:
ПФЛ

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