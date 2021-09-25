Напряженное дерби незабитых голов. Агробизнес - Подолье 0:0

Не смотрите на счет. Лучше посмотрите повторы моментов этого поединка и вы поймете, что он далеко не был таким скучным, как об этом свидетельствуют цифры итогового счета.

"Агробизнес" в последнее время не находит мотивации и проигрывает матч за матчем. Еще и арбитры, как представляется сугубо автору этого текста, более предвзято относятся именно к этой команде, чем к другим (может дальше обижаются из-за давнего скандала с Олегом Собуцким?). Свидетельство тому были и в поединке с "Подольем".

Хмельницкие болельщики в Волочиске выглядели хозяевами. "Городские" приехали целой группой, выделялись символикой и перекрикивали спокойных и изумленных такой наглостью болельщиков "Агробизнеса".

На поле же как раз "Агробизнес" играл острее. Впервые за долгое время эта команда нашла мотивацию - очевидно, что через соревнование с представителями областного центра. За первый тайм можно выделить "смачный" удар Виталия Груши в перекладину. Хороший момент был у новичка команды Юрия Захаркива - пол метра не попал в дальний угол.

О принципиальности поединка свидетельствует и то, что двое тренеров, Чижевский и Костышин, были вынуждены провести по две вынужденные замены - в первом тайме сошли с поля Олег Синица и Игорь Карпенко.

Во втором тайме "Агробизнес" был гораздо ближе к забитому голу. Даже центрбэк Курило выходил на ударную позицию! Непонятно почему арбитр встречи Салаш не зафиксировал фола центрального защитника "Подолья" Евгения Корохова против Сергея Семенюка на уже добавленных минутах. Должены были пробивать очень опасный стандант. У подолян Виталия Костышина можно вспомнить момент с выходом Савошко один на один с Олегом Мозилем. Последний сократил угол обстрела и принял удар на себя.

Первая лига, 10 тур

25.09.2021, 15:30

Город Волочиск, стадион "Юность"

Арбитр в поле - Иван Салаш (Калуш)

Агробизнес (Волочиск) - Подолье (Хмельницкий) 0:0

Предупреждения: Иван Когут (24), Сергей Семенюк (90+5) - Андрей Липовуз (20)

Агробизнес: 30 Мозиль Олег, 11 Синица Олег (80 Семенюк Сергей, 35), 17 Курило Игорь, 10 Юхимович Дмитрий, 25 Груша Виталий, 45 Захаркив Юрий (77 Петров Сергей, 46), 14 Думанюк Артур (Руслан Черненко, 69), 3 Карась Даниил, 21 Бойчук Игорь (22 Нагорный Игорь, 80), 8 Вербный Назар, 18 Когут Иван (12 Емаев Евгений, 90)

Запасные: 1 Задерейко Антон, 31 Артым Андрей, 20 Гудзинский Вадим, 16 Семенец Богдан.

Главный тренер - Александр Чижевский

Подолье: 23 Кучеренко Евгений, 7 Морговский Ян (21 Ващишин Артур, 73), 14 Воловик Александр, 32 Пернацький Александр, 22 Корохов Евгений, 8 Липовуз Андрей (15 Цыбульник Александр, 46), 2 Прихно Дмитрий, 19 Островский Денис (49 Каверин Виталий, 69), 70 Мораренко Станислав, 17 Савошко Владимир (20 Панасенков Артем, 90), 18 Карпенко Игорь 10 (Прилепа Владислав, 44)

Запасные: 35 Шухман Богдан, 44 Матвеенко Эдуард, 11 Коваль Станислав, 9 Волынец Даниил, 33 Веремеенко Олег, 29 Жикол Дмитрий.

Главный тренер - Виталий Костышин