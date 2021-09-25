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Кучер: Если стремиться выиграть Кубок, скорее всего, все равно придется встречаться и с Шахтером, и с Динамо

Первая лига
(1 голосов)

Коуч не собирается останавливаться на достигнутом

Кучер: Если стремиться выиграть Кубок, скорее всего, все равно придется встречаться и с Шахтером, и с Динамо

Новина українською

Наставник "Металлиста" Александр Кучер дал комментарий перед матчем с "Кривбассом".

– О сильных сторонах "Кривбасса" говорить не будем. Да, мы готовились, просматривали "Кривбасс", у команды были теоретические занятия. Ребятам на сильные и слабые стороны соперника мы указали.

- Что перед игрой тревожит больше всего?

– Хочется, чтобы было побольше здоровых ребят, меньше травмированных. Чтобы больше людей было в обойме.

- Накануне состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Как прокомментируете ее результаты?

– Нам попалась хорошая команда. Впрочем, как и все, кто мог выпасть "Металлисту" на этой стадии. Будем стараться, до встречи в Кубке с "Колосом" еще есть время. В любом случае, всех ждет интересная игра.

- Скажите честно, с "Шахтером" и "Динамо" на этой стадии играть не хотелось?

– Если стремиться выиграть Кубок, скорее всего, все равно придется встречаться и с "Шахтером", и с "Динамо". Когда это случится – никто не знает. Есть жребий. Попался "Колос" из Ковалевки – будем играть с ними, – сказал Кучер.

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В статье: Александр Кучер Кривбасс (Кривой Рог) Колос (Ковалевка) Металлист (Харьков)
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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Київ)
25.09.2021 в 20:29
Ну засцухін Колос треба проходити.
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Power1 (Донецк)
25.09.2021 в 19:54
Саня амбициозен, после Шахтера будет играть и с Динамо ? :)))
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