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Кучер: Если стремиться выиграть Кубок, скорее всего, все равно придется встречаться и с Шахтером, и с Динамо
Коуч не собирается останавливаться на достигнутом
Наставник "Металлиста" Александр Кучер дал комментарий перед матчем с "Кривбассом".
– О сильных сторонах "Кривбасса" говорить не будем. Да, мы готовились, просматривали "Кривбасс", у команды были теоретические занятия. Ребятам на сильные и слабые стороны соперника мы указали.
- Что перед игрой тревожит больше всего?
– Хочется, чтобы было побольше здоровых ребят, меньше травмированных. Чтобы больше людей было в обойме.
- Накануне состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Как прокомментируете ее результаты?
– Нам попалась хорошая команда. Впрочем, как и все, кто мог выпасть "Металлисту" на этой стадии. Будем стараться, до встречи в Кубке с "Колосом" еще есть время. В любом случае, всех ждет интересная игра.
- Скажите честно, с "Шахтером" и "Динамо" на этой стадии играть не хотелось?
– Если стремиться выиграть Кубок, скорее всего, все равно придется встречаться и с "Шахтером", и с "Динамо". Когда это случится – никто не знает. Есть жребий. Попался "Колос" из Ковалевки – будем играть с ними, – сказал Кучер.
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