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Шанс для реванша Полесья Калитвинцева, бой аутсайдеров. Анонс матчей дня в Первой лиге
ФК Оболонь
Второй день 10 тура в Первой лиге. Вчера он начался "очень мирным"
Сегодня сыграют три поединка. Топ-матч Кривого Рога с Харьковом покажет Футбол 3, а два других матча - ТК Футбол на YouTube-канале "Первая лига".
13:15 Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Ужгород
Обе команды - аутсайдеры турнирной таблицы и в обоих наверняка есть одна мысль: "ну наконец-то можно очков набрать!". Фаворитом однозначно будет команда-хозяин, она же занимает 13-е место, а "Ужгород" последнее - 16-е.
Обе команды объединяет "самый" со знаком "минус": в "Ужгорода" - худшая оборона, а у "Горняк-Спорта" - худшая атака. У закарпатцев было больше времени на подготовку, а вот у "горняков" на неделе был
15:30 Кривбасс (Кривой Рог) - Металлист (Харьков)
Главный поединок всего первого круга. Подробнее о нем можно узнать из отдельного анонса-прогноза.
В этом матче из-за дисквалификации харьковчанам не поможет центральный защитник Виталий Федорив.
15:30 Полесье (Житомир) - Оболонь (Киев)
Матч пройдет параллельно с игрой в Кривом Роге. Эти команды, 3 и 6 соответственно, уже встречались в этом сезоне в Кубке Украины. Тогда, 31 августа, "Оболонь"
Всего в истории этих команд было 4 очные поединки, из них трижды побеждали "пивовары" и однажды - "волки". Разница мячей 6:2 в пользу киевлян.
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