Шанс для реванша Полесья Калитвинцева, бой аутсайдеров. Анонс матчей дня в Первой лиге

Второй день 10 тура в Первой лиге. Вчера он начался "очень мирным" дерби Хмельницкой области между "Агробизнесом" и "Подольем" (0:0).

Сегодня сыграют три поединка. Топ-матч Кривого Рога с Харьковом покажет Футбол 3, а два других матча - ТК Футбол на YouTube-канале "Первая лига".

13:15 Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Ужгород

Обе команды - аутсайдеры турнирной таблицы и в обоих наверняка есть одна мысль: "ну наконец-то можно очков набрать!". Фаворитом однозначно будет команда-хозяин, она же занимает 13-е место, а "Ужгород" последнее - 16-е.

Обе команды объединяет "самый" со знаком "минус": в "Ужгорода" - худшая оборона, а у "Горняк-Спорта" - худшая атака. У закарпатцев было больше времени на подготовку, а вот у "горняков" на неделе был поединок 1/16 Кубка Украины с ПФК "Львов" (0:2).

15:30 Кривбасс (Кривой Рог) - Металлист (Харьков)

Главный поединок всего первого круга. Подробнее о нем можно узнать из отдельного анонса-прогноза.

В этом матче из-за дисквалификации харьковчанам не поможет центральный защитник Виталий Федорив.

15:30 Полесье (Житомир) - Оболонь (Киев)

Матч пройдет параллельно с игрой в Кривом Роге. Эти команды, 3 и 6 соответственно, уже встречались в этом сезоне в Кубке Украины. Тогда, 31 августа, "Оболонь" выбила "волков" из розыгрыша (1:0) и у себя на поле житомиряне точно захотят взять реванш. Не помогут им в этом из-за дисквалификации Андрей Гитченко и Владислав Огиря.

Всего в истории этих команд было 4 очные поединки, из них трижды побеждали "пивовары" и однажды - "волки". Разница мячей 6:2 в пользу киевлян.