Воспитанник Динамо стал игроком донецкого Олимпика

Перволиговый донецкий " Олимпик " подписал контракт со свободным агентом - 28-летним правым защитником Иваном Трубочкиным.

В заявку команды он внесен 23 сентября. В новом клубе Иван будет выступать под номером 2.

Трубочкин является воспитанником киевского "Динамо", играл в шведском "Умео", грузинском "Динамо" Тбилиси, белорусских "Крумкачах", а также в украинских клубах "Арсенал" (Киев), "Черноморец" (Одесса).

Последним клубом был вышгородский "Диназ", где Трубочкин играл с конца марта до июля 2021 года.

В "Олимпик" Иван идет уже во второй раз, выступал здесь в 2019-2020 годах.

Матч "Олимпика" с "ВПК-Агро" этих выходных был перенесен, Иван сможет дебютировать в 11 туре в выездном матче против хмельницкого "Подолья".

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Донецкий "Олимпик" занимает 11 позицию в турнирной таблице.