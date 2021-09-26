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Воспитанник Динамо стал игроком донецкого Олимпика
euro.com.ua
Перволиговый донецкий "
В заявку команды он внесен 23 сентября. В новом клубе Иван будет выступать под номером 2.
Трубочкин является воспитанником киевского "Динамо", играл в шведском "Умео", грузинском "Динамо" Тбилиси, белорусских "Крумкачах", а также в украинских клубах "Арсенал" (Киев), "Черноморец" (Одесса).
Последним клубом был вышгородский "Диназ", где Трубочкин играл с конца марта до июля 2021 года.
В "Олимпик" Иван идет уже во второй раз, выступал здесь в 2019-2020 годах.
Матч "Олимпика" с "ВПК-Агро" этих выходных был перенесен, Иван сможет дебютировать в 11 туре в выездном матче против хмельницкого "Подолья".
Донецкий "Олимпик" занимает 11 позицию в турнирной таблице.
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