Самая слабая атака не осилила самую слабую оборону. Горняк-Спорт - Ужгород 0:0

Болельщики команд могут обижаться на этот заголовок, но об этом говорят факты: "Горняк-Спорт" забивает меньше всех, а "Ужгород" пропускает больше всех.

Поединок начался достаточно ровно, команды поочередно создавали полумоменты. Бразильский вингер хозяев Жуниор Клебер хорошо пробивал из-за пределов штрафной, спасал голкипер Готра. И его коллега Клищук сокращал угол обстрела, когда Владимир Дуран вышел на ударную позицию после хорошего паса Ряшко в касание.

Ощутимой потерей для "Горняк-Спорта" стала травма Мильченко уже в старте встречи - против него жестоко в подкате сыграл Александр Аксенов, Артем как раз попытался отобрать у оппонента мяч.

И завершение первого тайма, и весь второй был за подопечными Жабченко. Твердохлеб отобрал перед штрафной соперников и отдал Понедельника. Андрей пробил неточно. Как и Руслан Паламар позже. Богдан Чуев классно приложился из-за пределов штрафной, но закарпатцев спас вратарь.

Вообще подопечные Богдана Блавацкого во втором тайме "умерли" в своих атакующих действиях. Тренеру пришлось делать замены на последних минутах, чтобы хоть как-то потянуть время и получить ничью.

Так и произошло. 5 добавленных минут, гола нету, зато есть финальный свисток. Аутсайдеры делят между собой очки в надежде, что кто-то из их оппонентов пунктов в этом туре вообще ничего не возьмет.

Первая лига, 10 тур

26.09.2021, 13:15

Город Горишние Плавни, стадион "Юность"

Арбитр в поле - Александр Сахно (Киевская область)

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Ужгород 0:0

Предупреждение: Владислав Чушенко (62), Александр Аксенов (74)

"Горняк-Спорт": 23 Клищук Андрей, 14 Шинкаренко Дмитрий, 24 Цвиренко Максим, 5 Кравчук Юрий, 3 Чуев Богдан, 8 Мильченко Артем (6 Кулаковский Артем, 14 (9 Романов Сергей, 81)), 10 Паламар Руслан, 77 Яворский Вадим, 22 Твердохлеб Егор (17 Кожевников Александр, 65), 11 Понедельник Андрей, 21 Альвес Да Коста Жуниор Клебер (7 Семка Артем, 70).

Запасные: 25 Жмурко Роман, 26 Климов Георгий, 15 Черныш Денис, 20 Посевкин Радион, 4 Никитюк Роман, 19 Сафиханов Эмин, 16 Ямполь Ярослав.

Главный тренер - Игорь Жабченко

"Ужгород": 25 Готра Михаил, 21 Савошко Александр, 3 Допилка Олег, 69 Сартина Дмитрий, 27 Чушенко Владислав, 4 Аксенов Александр, 8 Дуран Владимир (99 Хомченко Виктор, 56), 7 Ряшко Виктор, 77 Машталир Сергей (13 Федак Стефан , 81), 20 Пиняшко Василий (11 Мердеев Вадим, 87), 9 Гайдучик Николай.

Запасные: 12 Славик Юрий, 1 Ющишин Вадим, 10 Тищук Павел, 19 Ференцик Вадим, 6 Выскребенцев Андрей.

Исполняющий обязанности главного тренера - Богдан Блавацкий