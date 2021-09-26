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Дубли Лобова и Мурзы, шок для Юрия Калитвинцева. Полесье - Оболонь 1:4
А киевляне больше заслуживают на УПЛ
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 10 тур
26.09.2021, 15:30
Город Житомир, стадион "Полесье"
Арбитр в поле - Анатолий Абдула (Харьков)
Полесье (Житомир) - Оболонь (Киев) 1:4
Голы: Артем Козак (53) - Артур Мурза (13 - пенальти, 48), Алексей Лобов (79, 89)
Предупреждения: Андрей Сахневич (56) - Никита Безуглый (32), Руслан Бабенко (90)
"Полесье": 1 Махарадзе Заури, 17 Сахневич Андрей, 3 Швец Сергей, 36 Терехов Артем, 11 Шаповал Владислав, 6 Бабенко Руслан, 59 Козак Артем, 7 Чайковский Игорь, 22 Грицук Василий, 19 Шастал Дмитрий, 9 Морозко Евгений (99 Андрущенко Максим, 61)
Запасные: 13 Яшков Антон, 78 Чередниченко Илья, 12 Акубардия Бадри, 10 Оринчак Богдан, 16 Глагола Александр, 23 Тимофеев Анатолий
Главный тренер - Юрий Калитвинцев
"Оболонь": 72 Литвиненко Василий, 5 Осман Александр (99 Олийнык Дмитрий, 90), 16 Лукьянчук Павел, 15 Бородай Олег, 3 Безуглый Никита, 55 Лобов Алексей, 11 Матяж Иван, 13 Мединский Игорь (10 Слободян Олег, 86 ), 4 Майданевич Алексей, 7 Мурза Артур (24 Прокопенко Егор, 75), 18 Черний Константин (21 Щебетун Алексей, 46)
Запасные: 1 Федоривский Назар, 9 Батальский Александр, 6 Мате Юрий, 2 Глошардин Никита, 88 Покотилюк Максим, 77 Чидомере Алекс
Главный тренер - Валерий Иващенко
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