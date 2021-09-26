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Дубли Лобова и Мурзы, шок для Юрия Калитвинцева. Полесье - Оболонь 1:4

Первая лига
(1 голосов)

А киевляне больше заслуживают на УПЛ

Дубли Лобова и Мурзы, шок для Юрия Калитвинцева. Полесье - Оболонь 1:4

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 10 тур

26.09.2021, 15:30

Город Житомир, стадион "Полесье"

Арбитр в поле - Анатолий Абдула (Харьков)

Полесье (Житомир) - Оболонь (Киев) 1:4

Голы: Артем Козак (53) - Артур Мурза (13 - пенальти, 48), Алексей Лобов (79, 89)

Предупреждения: Андрей Сахневич (56) - Никита Безуглый (32), Руслан Бабенко (90)

"Полесье": 1 Махарадзе Заури, 17 Сахневич Андрей, 3 Швец Сергей, 36 Терехов Артем, 11 Шаповал Владислав, 6 Бабенко Руслан, 59 Козак Артем, 7 Чайковский Игорь, 22 Грицук Василий, 19 Шастал Дмитрий, 9 Морозко Евгений (99 Андрущенко Максим, 61)

Запасные: 13 Яшков Антон, 78 Чередниченко Илья, 12 Акубардия Бадри, 10 Оринчак Богдан, 16 Глагола Александр, 23 Тимофеев Анатолий

Главный тренер - Юрий Калитвинцев

"Оболонь": 72 Литвиненко Василий, 5 Осман Александр (99 Олийнык Дмитрий, 90), 16 Лукьянчук Павел, 15 Бородай Олег, 3 Безуглый Никита, 55 Лобов Алексей, 11 Матяж Иван, 13 Мединский Игорь (10 Слободян Олег, 86 ), 4 Майданевич Алексей, 7 Мурза Артур (24 Прокопенко Егор, 75), 18 Черний Константин (21 Щебетун Алексей, 46)

Запасные: 1 Федоривский Назар, 9 Батальский Александр, 6 Мате Юрий, 2 Глошардин Никита, 88 Покотилюк Максим, 77 Чидомере Алекс

Главный тренер - Валерий Иващенко

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В статье: Юрий Калитвинцев Валерий Иващенко Первая лига Оболонь (Киев) Полесье (Житомир) Алексей Лобов Артем Козак Артур Мурза
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