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Кривбасс - Металлист 0:5. Обзор матча и видео голов

Первая лига
Обновлено
(3 голосов)

Лидер Первой лиги подтвердил свое звание

Кривбасс - Металлист 0:5. Обзор матча и видео голов

ФК "Кривбасс" / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 10-го тура Первой лиги Украины встречались лидеры турнирной таблицы - "Кривбасс" принимал "Металлист". Харьковчане одержали разгромную победу, забив команде из Кривого Рога пять безответных мячей. После этого поединка харьковчане оторвались от второго места на 8 очков.

Первая лига, 10 тур

26.09.2021, 15:30

Город Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр в поле - Роман Блавацкий (Львов)

Кривбасс (Кривой Рог) - Металлист (Харьков) 0:5

Голы: Иван Зотько (16 автогол) - Матеус Пейшото (53, 86), Фарес Балули (65, пенальти), Кадим Харрис (67)

Удаление: Владимир Заименко (64 - "Кривбасс")

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист (Харьков)
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Комментарии (3)
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urik (Кривой Рог)
26.09.2021 в 19:33
Кривбасс играл без воротника ?
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vladislav (Харьков)
26.09.2021 в 19:23
Очень крутая победа Металлиста.
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Соколов (Никополь)
26.09.2021 в 18:38
Какая боль , какая боль. вова+ юзик Металлист 0-5
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