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Кривбасс - Металлист 0:5. Обзор матча и видео голов
Лидер Первой лиги подтвердил свое звание
ФК "Кривбасс" / Автор неизвестен
В рамках 10-го тура Первой лиги Украины встречались лидеры турнирной таблицы - "Кривбасс" принимал "Металлист". Харьковчане одержали разгромную победу, забив команде из Кривого Рога пять безответных мячей. После этого поединка харьковчане оторвались от второго места на 8 очков.
Первая лига, 10 тур
26.09.2021, 15:30
Город Кривой Рог, стадион "Горняк"
Арбитр в поле - Роман Блавацкий (Львов)
Голы: Иван Зотько (16 автогол) - Матеус Пейшото (53, 86), Фарес Балули (65, пенальти), Кадим Харрис (67)
Удаление: Владимир Заименко (64 - "Кривбасс")
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