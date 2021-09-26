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Гендир Металлиста назвал гостевую трибуну на стадионе Кривбасса концлагерем

Первая лига
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(1 голосов)

Харьковчане недовольны таким решением

Гендир Металлиста назвал гостевую трибуну на стадионе Кривбасса концлагерем

ФК Металіст / Автор невідомий

Новина українською

Функционер "Металлиста" Александр Ворошилов дал комментарий на счет решения "Кривбасса" поставить забор перед сектором с болельщиками харьковского клуба:

"С глубочайшим сожалением и разочарованием констатируем тот факт, что сегодня во время матча "Кривбасс" — "Металлист" (0:5) клуб из Кривого Рога своим решением запереть болельщиков нашей команды в клетку продемонстрировал свое пренебрежение не только к харьковским фанатам, но и ко всей футбольной общественности.

В современном мире такой шаг давно считается нарушением этики, морали и прав свободных граждан. Превращать гостевую трибуну в концлагерь — это низко и безобразно.

Просим УАФ, ПФЛ и коллег по развитию украинского футбола обратить внимание на этот возмутительный эпизод, дать правовую оценку действиям футбольного клуба "Кривбасс" и рассмотреть вопрос о том, чтобы в дальнейшем такие вопиющие инциденты не повторялись", – написано в обращении Ворошилова.

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В статье: Первая лига Кривбасс (Кривой Рог) Металлист (Харьков)
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Комментарии (7)
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krakow (Херсон)
26.09.2021 в 21:21
Да.это нечто. Думал,что "ингулецкий" идиот- деградостроитель вольеров,занялся своеобразным троллингом.А это оказывается,наше "ноу-хау".Ну что тут скажешь.Это пи.дец,товарищи.
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+3
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
26.09.2021 в 21:03
По мотивам прошлого сезона встречи с Металлургом Зп такое решение скорее как необходимость. Хотя еще пару игр такого качества как сегодня, то и своих фанов придётся в клетку сажать, иначе они Приходьков вперед ногами вынесут, раз у президента не хватает яиц отправить кента в отставку.
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+3
0
avatar
Romerik (YNWA)
26.09.2021 в 20:59
Поворознюк поставив лайк...
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+2
0
Дрюон (Одесса)
26.09.2021 в 20:53
Так возите на гостевые матчи нормальных людей, а не упоротых дебилов, которым в клетке самое место. Касается всех команд УПЛ.
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+3
-3
yuriy762 (Харьков)
26.09.2021 в 20:52
Такая же клетка была у Ингульца. Не знаю - сейчас она используется, но на стадионе стоит
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+3
0
alteza1968 (Харьков)
26.09.2021 в 20:52
А че, готовтесь. Команда Кривбасс, это визитная карточка и прект "Слуг Народа"Они скоро Всю Украину в такую клетку посадят.
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+2
-5
янковский ян (Запорожье)
26.09.2021 в 20:50
Ну ну. Это пока его или его семьи не коснулось. К сожалению в наших реалиях должен быть забор
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+3
-1


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