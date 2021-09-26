Гендир Металлиста назвал гостевую трибуну на стадионе Кривбасса концлагерем

Функционер "Металлиста" Александр Ворошилов дал комментарий на счет решения "Кривбасса" поставить забор перед сектором с болельщиками харьковского клуба:

"С глубочайшим сожалением и разочарованием констатируем тот факт, что сегодня во время матча "Кривбасс" — "Металлист" (0:5) клуб из Кривого Рога своим решением запереть болельщиков нашей команды в клетку продемонстрировал свое пренебрежение не только к харьковским фанатам, но и ко всей футбольной общественности.

В современном мире такой шаг давно считается нарушением этики, морали и прав свободных граждан. Превращать гостевую трибуну в концлагерь — это низко и безобразно.

Просим УАФ, ПФЛ и коллег по развитию украинского футбола обратить внимание на этот возмутительный эпизод, дать правовую оценку действиям футбольного клуба "Кривбасс" и рассмотреть вопрос о том, чтобы в дальнейшем такие вопиющие инциденты не повторялись", – написано в обращении Ворошилова.