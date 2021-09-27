Удивительный Альянс в Кременчуге, Тернополь против Ивано-Франковска. Последние матчи 10 тура Первой лиги

Сегодня - последний день розыгрыша 10 тура в Первой лиге. Он укороченный, потому что перенесены два матча "Краматорск" - "Волынь" (из-за вспышки ковида у хозяев) и "Олимпик" - "ВПК-Агро" (не смогли договориться о месте проведения матча).

Сегодня будет две игры, первую из них можно посмотреть на YouTube-канале "Первая лига", вторую - на телеканале "Футбол 3".

16:15 Кремень (Кременчуг) - Альянс (Липовая Долина)

Если "Кремень" в последнее время несколько забуксовал (разгром 1:4 от "Подолья"), то команда Юрия Ярошенко из Сумской области крушит соперников одного за другим: "Нива" (Тернополь) 5:1, "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) 4:0. Есть чего опасаться команде из Кременчуга!

Тем более в истории противостояний этих команд было два поединка прошлого сезона и если в Сумах зафиксирована ничья 1:1, то в Кременчуге проиграли как раз "камни" - 0:2.

17:30 Нива (Тернополь) - Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Западноукраинское дерби - это всегда интересно. Здесь даже трудно отдать кому-то предпочтение - разве тернополянам как хозяевам. А у них весомая потеря и возникает вопрос - как тернопольская "Нива" сыграет без своего лидера Игоря Семенины. Конструктор атак, он и сам забивает, и голевые пасы отдает. А из-за дисквалификации не примет участия в сегодняшнем матче.

Это будет уже 7-й матч между этими командами в новейшей истории. К этому времени 4 раза верх брал Ивано-Франковск, лишь 1 - Тернополь. Еще один матч закончился вничью. Если говорить о забитых мячах, то 12 - 5 в пользу франковских "орлов".