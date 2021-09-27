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Добивание Пиднебенного дарит третью подряд победу Липовой Долине. Кремень - Альянс 0:1
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 10 тур
27.09.2021 16:15
Город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена" имени Олега Бабаева
Арбитр в поле - Александр Каленов (Львов)
Кремень (Кременчуг) - Альянс (Липовая Долина) 0:1
Гол: Вячеслав Пиднебенной (65)
"Кремень": 23 Старченко Денис, 47 Белоусов Денис, 15 Головко Александр, 8 Орел Вячеслав, 24 Сидоренко Владислав, 6 Панчишин Орест, 97 Сейтхалилов Сулейман, 11 Галоян Симон, 10 Белоус Сергей, 18 Бойко Виталий, 20 Галата Денис
Запасные: 77 Мирный Виталий, 19 Молько Владислав, 9 Навроцкий Максим, 88 Ализаде Тугай, 22 Аверьянов Максим, 17 Курелех Валерий, 35 Товкач Артем, 99 Кошман Игорь, 2 Бычков Богдан, 7 Мурашов Евгений, 4 Пилипенко Виктор, 14 Сидоренко Даниил
Главный тренер - Игорь Столовицкий
"Альянс": 88 Важинский Ярослав, 33 Пикуль Константин, 4 Неплях Евгений, 11 Писный Руслан, 78 Рогозинский Валерий, 8 Лучик Александр, 10 Карноза Артур, 25 Шарай Станислав, 96 Сидоренко Ярослав, 13 Агапов Николай, 7 Загинайлов Сергей
Запасные: 55 Ефанов Руслан, 37 Зайков Кирилл, 17 Осадчий Ян, 15 Лебеденко Александр, 9 Пиднебенной Вячеслав, 99 Ярошенко Константин, 22 Шмигельский Богдан, 21 Шпиренок Артем, 18 Бойко Максим
Главный тренер - Юрий Ярошенко
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