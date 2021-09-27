Юрист: Собственники нового Металлиста долги возвращать не хотят, а бренд уже используют вовсю

Адвокат Юрий Юрченко, который представляет интересы экс-игрока Металлиста Владимира Гоменюка, дал интересное интервью, в котором рассказал о некоторых спорных вопросах возрождения харьковского клуба.

- Со стороны сложилось впечатление, что харьковский Металл чересчур легко превратился в харьковский Металлист, унаследовав имя, бренд и даже логотип легендарного клуба. Неужели наличие долгов Металлиста Курченко никак не повлияло на эту процедуру?

- Думаю, что это еще может повлиять со временем. На что рассчитывал Металлист, а точнее, нынешний клуб с таким названием, организовывая такое переименование, не знаю, но мне кажется, нынешними собственниками двигало желание называться именно так. При этом они, возможно, даже не задумывались о последствиях, а если и задумывались, то рассчитывают на какие-то варианты.

- Получается, что эмоции возобладали над разумом?

- Не буду утверждать, но не исключаю такой вариант. К тому же, возможно, у руководства нынешнего Металлиста была надежда на то, что вся эта история как-то разрешится сама собой и все будут рады уже только тому факту, что клуб якобы возродился, и при этом никто не будет задавать неудобных вопросов.

Хотя неудобные вопросы остались и, как мы видим, по интервью владельцев нынешнего Металлиста, на эти вопросы они отвечать не хотят и, пользуясь ссылками на скандальность фигуры последнего собственника предыдущего Металлиста, надеются, что к ним не будет никаких претензий.

Для меня нелогично такое решение на данном этапе, так как долги они возвращать не хотят, а бренд уже используют вовсю. Это не совсем корректно, не совсем логично и не совсем справедливо. Бренд с такой историей в любом случае стоит каких-то денег, и как актив и как пассив с имеющимися долгами.

- Вы или кто-то другой общались по этим вопросам с новым Металлистом? Как вообще на это реагируют Ярославский и Красников?

- Зная позицию Ярославского, который публично ее озвучил и не считает, что эти долги нужно отдавать именно ему, становится понятно, что конструктивного диалога на этот счет не получится.

Во-вторых, мы прекрасно видим, как пытаются максимально ускорить передачу всей инфраструктуры старого Металлиста новому. Несмотря на суды, которые идут по поводу этого имущества, город отчаянно старается дать новому Металлисту возможность всем этим пользоваться. Из этого всего похоже, что расчет не на диалог, а на реализацию вариантов, которые позволят не возвращать долги и получить в пользование всю инфраструктуру, которая была у настоящего Металлиста.

- В информационном поле мелькает сумма о задолженности в 32 миллиона евро. Насколько эта информация соответствует действительности?

- Честно скажу, не знаю, насколько это правда, общую сумму не подбивал. Мне неизвестно точное количество пострадавших в этом деле футболистов, сотрудников, кредиторов и т.п. Суммы там немалые – это точно.

Ярославскому большое спасибо за тот клуб, который он создал в былые годы, но его нынешнее отношение к долгам особого уважения не вызывает. Александр Владиленович не возвращает и не возрождает старый Металлист, собственником которого он был до Курченко. Он его фактически бросил и не видно, что он борется за него. Похоже, что его вполне устраивает процедура ликвидации того Металлиста, к которой суд сейчас переходит.

Я представляю интересы бывшего футболиста Металлиста Владимира Гоменюка, который не согласен с ликвидацией старого клуба и пытается с моей помощью эту ситуацию обжаловать. Если клуб ликвидируют, то долги всем простят, что нас, конечно, не устраивает.

Если долги спишут, то это позволит якобы легализовать клубную инфраструктуру в управлении города, которая, как мы считаем, по нашему мнению, попала в управление города не совсем законно. Попытки города и нового Металлиста ускорить эти процессы говорят, по нашему мнению, о желании максимально быстро избавиться от долгов в такой способ, чтобы никто никому ничего не платил, то есть, грубо говоря, похоже на желание «обнулить» старый Металлист. Как видим, ни город, ни Ярославский не занимаются возрождением того самого клуба, того же юридического лица под названием Публичное акционерное общество «Футбольный клуб «Металлист». Инициаторами санации этого юридического лица они не выступили.

- На какой стадии рассмотрение их дела и есть ли у ваших клиентов шансы на успех?

- Шансы есть всегда. Вопрос только в том, насколько справедливо будет рассмотрен этот вопрос. Пока мы видим, что Верховный Суд достаточно четко в рамках закона подошел к рассмотрению этого дела. Как раз на следующей неделе, 29 сентября, в Верховном Суде будет рассматриваться вопрос касательно этой самой спецконфискации, чтобы фактически обязать Апелляционный Суд рассмотреть жалобы об отмене самой спецконфискации. То есть первый шаг уже сделан. И Гоменюком, и уже ликвидатором ФК «Металлист». Мы в ожидании справедливого и логичного решения Верховного Суда, которое позволит восстановить справедливость и даст людям, которые должны получить долги, возможность на расчет с ними.

- Возможен такой вариант, что новый Металлист откажется платить по старым долгам? Какие штрафные санкции к нему могут быть применены в этом случае? Штрафы или снятие очков ему угрожают?

- Этот вопрос находится в компетенции УАФ и в дальнейшем, скорее всего, УЕФА. Обращение к ним мы будем рассматривать как альтернативный вариант, если не удастся отменить спецконфискацию для погашения всех долгов. Все будет зависеть от того, как пройдет рассмотрение нашего дела в Верховном Суде.

По большому счету, новому Металлисту, который стремится в УПЛ, выгодно, чтобы спецконфискацию отменили, и к ним не было никаких претензий в будущем.