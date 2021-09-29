Гагарин: На Олимпийском тоже есть клетка. Мы считаем фанатов из других стран за собак?

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин назвал причину установки забора на матче 10-го тура Первой лиги против "Металлиста" (0:5), которым оградили сектор харьковских болельщиков.

"Сегодня мы неслучайно на стадионе НСК "Олимпийский". Позади меня гостевой сектор, и тут также есть сетка, также есть клетка, если вы хотите ее так назвать. Она огорожена. К нам сюда приезжают фанаты с разных стран. Мы что их считаем их за каких-то там собак? Нет! Просто есть нормы.

По регламенту соревнований, мы вообще имели полное право не допускать болельщиков "Металлиста" на трибуны "Горняк-Арены". Мы вышли на связь с фанатами "Металлиста", они сказали, что их будет около 150 людей. Полиция Кривого Рога сказала, что они не смогут обеспечить защиту арены, поэтому мы решили запускать фанатов "Металлиста", - сказал Гагарин.