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Гагарин: На Олимпийском тоже есть клетка. Мы считаем фанатов из других стран за собак?

Первая лига
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В продолжение темы о конфликте Кривбасса и Металлиста

Гагарин: На Олимпийском тоже есть клетка. Мы считаем фанатов из других стран за собак?

footballua.tv

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин назвал причину установки забора на матче 10-го тура Первой лиги против "Металлиста" (0:5), которым оградили сектор харьковских болельщиков.

"Сегодня мы неслучайно на стадионе НСК "Олимпийский". Позади меня гостевой сектор, и тут также есть сетка, также есть клетка, если вы хотите ее так назвать. Она огорожена. К нам сюда приезжают фанаты с разных стран. Мы что их считаем их за каких-то там собак? Нет! Просто есть нормы.

По регламенту соревнований, мы вообще имели полное право не допускать болельщиков "Металлиста" на трибуны "Горняк-Арены". Мы вышли на связь с фанатами "Металлиста", они сказали, что их будет около 150 людей. Полиция Кривого Рога сказала, что они не смогут обеспечить защиту арены, поэтому мы решили запускать фанатов "Металлиста", - сказал Гагарин.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист (Харьков) Артем Гагарин
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Источник:
ТК Футбол

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