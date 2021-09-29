Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гагарин: На Олимпийском тоже есть клетка. Мы считаем фанатов из других стран за собак?
В продолжение темы о конфликте Кривбасса и Металлиста
footballua.tv
Вице-президент "
"Сегодня мы неслучайно на стадионе НСК "Олимпийский". Позади меня гостевой сектор, и тут также есть сетка, также есть клетка, если вы хотите ее так назвать. Она огорожена. К нам сюда приезжают фанаты с разных стран. Мы что их считаем их за каких-то там собак? Нет! Просто есть нормы.
По регламенту соревнований, мы вообще имели полное право не допускать болельщиков "Металлиста" на трибуны "Горняк-Арены". Мы вышли на связь с фанатами "Металлиста", они сказали, что их будет около 150 людей. Полиция Кривого Рога сказала, что они не смогут обеспечить защиту арены, поэтому мы решили запускать фанатов "Металлиста", - сказал Гагарин.
Популярное сейчас
- Лига чемпионов. Реал - Шериф 1:2. Грандиозный Вернидуб и голые короли
- Траоре получил травму в самом начале матча с Интером
- "Джошуа потерял свою репутацию". Что пишут британские СМИ о триумфе Усика в Лондоне?
- Гендир Металлиста назвал гостевую трибуну на стадионе Кривбасса концлагерем
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила