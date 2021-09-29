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Слушание апелляции Собуцкого в Лозанне длилось 11 часов
Решение вынесут не ранее, чем через месяц
Фото: dynamo.kiev.ua
В Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) состоялись слушания по делу о дисквалификации президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого.
Отмечается, что заседание длилось около 11 часов. В них участвовал сам Олег Собуцкий, а также арбитр матча "Агробизнес" — "Минай" Юрий Иванов и делегат УАФ Орест Шмигельский.
Решение следует ждать не ранее, чем через месяц.
Напомним, основатель "Агробизнеса" был пожизненно отстранен от футбола за избиение арбитра Юрия Иванова после матча "Агробизнес" — "Минай". Также клуб из Первой лиги был оштрафован на 500 тысяч гривен.
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