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Слушание апелляции Собуцкого в Лозанне длилось 11 часов

Первая лига
(2 голосов)

Решение вынесут не ранее, чем через месяц

Слушание апелляции Собуцкого в Лозанне длилось 11 часов

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

В Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) состоялись слушания по делу о дисквалификации президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого.

Отмечается, что заседание длилось около 11 часов. В них участвовал сам Олег Собуцкий, а также арбитр матча "Агробизнес" — "Минай" Юрий Иванов и делегат УАФ Орест Шмигельский.

Решение следует ждать не ранее, чем через месяц.

Напомним, основатель "Агробизнеса" был пожизненно отстранен от футбола за избиение арбитра Юрия Иванова после матча "Агробизнес" — "Минай". Также клуб из Первой лиги был оштрафован на 500 тысяч гривен.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий
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Комментарии (2)
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armik (Киев)
29.09.2021 в 10:43
Вот это бабла наворовал.Хватает на содержание двух команд, Лозанну и нескольких сотен прихлебателей.
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armik (Киев)
29.09.2021 в 10:54
Про две команды я погорячился, минимум три.
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