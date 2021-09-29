Тернопольская Нива подтвердила отставку Климовского

Тернопольская "Нива" официально подтвердила отставку главного тренера Игоря Климовского.

Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Клуб поблагодарил специалиста за проведенную работу.

49-летний наставник возглавлял команду с апреля. В прошлом сезоне "Нива" финишировала 13-й в Первой лиге.

После 10-ти сыгранных матчей тернопольская команда занимает 6-е место. Клуб Первой лиги выиграл 4 матча, 3 раза сыграл вничью и трижды потерпел поражение.

Интересно, что в августе Климовский считался главным претендентом на вакантную должность в ФК "Львов". Но тернопольский клуб позже объявил, что специалист продолжит работу в "Ниве".