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Тернопольская Нива подтвердила отставку Климовского

Первая лига
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А летом тренера не отпустили в ФК Львов

Тернопольская Нива подтвердила отставку Климовского

fcnyva.com

Новина українською

Тернопольская "Нива" официально подтвердила отставку главного тренера Игоря Климовского.

Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Клуб поблагодарил специалиста за проведенную работу.

49-летний наставник возглавлял команду с апреля. В прошлом сезоне "Нива" финишировала 13-й в Первой лиге.

После 10-ти сыгранных матчей тернопольская команда занимает 6-е место. Клуб Первой лиги выиграл 4 матча, 3 раза сыграл вничью и трижды потерпел поражение.

Интересно, что в августе Климовский считался главным претендентом на вакантную должность в ФК "Львов". Но тернопольский клуб позже объявил, что специалист продолжит работу в "Ниве".

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В статье: Нива (Тернополь) Игорь Климовский
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Источник:
ФК Нива

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