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Тернопольская Нива подтвердила отставку Климовского
А летом тренера не отпустили в ФК Львов
fcnyva.com
Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Клуб поблагодарил специалиста за проведенную работу.
49-летний наставник возглавлял команду с апреля. В прошлом сезоне "Нива" финишировала 13-й в Первой лиге.
После 10-ти сыгранных матчей тернопольская команда занимает 6-е место. Клуб Первой лиги выиграл 4 матча, 3 раза сыграл вничью и трижды потерпел поражение.
Интересно, что в августе Климовский считался главным претендентом на вакантную должность в ФК "Львов". Но тернопольский клуб позже объявил, что специалист продолжит работу в "Ниве".
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