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СМИ: Кривбасс ищет нового главного тренера

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Геннадий Приходько в ближайшее время покинет свой пост

СМИ: Кривбасс ищет нового главного тренера

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Геннадий Приходько в ближайшее время покинет свою должность.

Как сообщает Трибуна, криворожский клуб уже ищет ему замену.

Напомним, что Приходько с 2010 года возглавлял "Горняк". 3 августа 2020 года клуб переименовали в "Кривбасс". Приходько вывел его в Первую лигу в прошлом сезоне.

В последнем матче "Кривбасс" дома уступил "Металлисту" (0:5). У команды 2 поражения и 2 ничьи в 10 турах, она идет на 2-м месте в Первой лиге.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Геннадий Приходько
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Only DK (Kyiv)
29.09.2021 в 23:15
Куда отправлять резюме?
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
29.09.2021 в 23:06
Кобіна сьогодні звільнили.)))
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0
-1
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simargl (Чернигов)
29.09.2021 в 23:01
Давно пора. Слабоват под задачи.
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