Первая лига
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СМИ: Кривбасс ищет нового главного тренера
Геннадий Приходько в ближайшее время покинет свой пост
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер "
Как сообщает Трибуна, криворожский клуб уже ищет ему замену.
Напомним, что Приходько с 2010 года возглавлял "Горняк". 3 августа 2020 года клуб переименовали в "Кривбасс". Приходько вывел его в Первую лигу в прошлом сезоне.
В последнем матче "Кривбасс" дома уступил "Металлисту" (0:5). У команды 2 поражения и 2 ничьи в 10 турах, она идет на 2-м месте в Первой лиге.
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Источник:Трибуна
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Only DK (Kyiv)
29.09.2021 в 23:15
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simargl (Чернигов)
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