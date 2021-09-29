СМИ: Кривбасс ищет нового главного тренера

Главный тренер " Кривбасса " Геннадий Приходько в ближайшее время покинет свою должность.

Как сообщает Трибуна, криворожский клуб уже ищет ему замену.

Напомним, что Приходько с 2010 года возглавлял "Горняк". 3 августа 2020 года клуб переименовали в "Кривбасс". Приходько вывел его в Первую лигу в прошлом сезоне.

В последнем матче "Кривбасс" дома уступил "Металлисту" (0:5). У команды 2 поражения и 2 ничьи в 10 турах, она идет на 2-м месте в Первой лиге.