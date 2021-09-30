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Климовский: Руководство Нивы хочет выхода в УПЛ - это практически невозможно

Первая лига
(1 голосов)

Специалист прокомментировал свой уход из тернопольского клуба

Климовский: Руководство Нивы хочет выхода в УПЛ - это практически невозможно

facebook.com/fcnyva1978

Новина українською

Накануне тернопольская "Нива" объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Игорем Климовским.

49-летний наставник рассказал причину ухода из клуба.

"Руководство хотело большего. Может, у меня не получилось. Мы поговорили, руководство хочет выйти в Высшую лигу. На данный момент мое мнение, что это практически невозможно, но очень тяжело.

Мы поговорили с президентом утром – он мне высказал свое мнение, я ему свое по поводу проигранной игры ("Прикарпатью" (0:2) – прим.).

Он сказал, что дает мне потренировать команду и после этого принять решение, что будет со мной. Я принял решение, что ухожу", – сказал Климовский.

Напомним, после 10-ти туров "Нива" занимает 6-е место в турнирной таблице Первой лиги. В ближайшем матче тернопольская команда сыграет с "Металлистом" 2 октября.

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В статье: Нива (Тернополь) Игорь Климовский
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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andyqd (Сан Хосе)
30.09.2021 в 09:00
упл не упл, но с Августа команда перестала играть
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