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Климовский: Руководство Нивы хочет выхода в УПЛ - это практически невозможно
Специалист прокомментировал свой уход из тернопольского клуба
facebook.com/fcnyva1978
Накануне тернопольская "Нива" объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Игорем Климовским.
49-летний наставник рассказал причину ухода из клуба.
"Руководство хотело большего. Может, у меня не получилось. Мы поговорили, руководство хочет выйти в Высшую лигу. На данный момент мое мнение, что это практически невозможно, но очень тяжело.
Мы поговорили с президентом утром – он мне высказал свое мнение, я ему свое по поводу проигранной игры ("Прикарпатью" (0:2) – прим.).
Он сказал, что дает мне потренировать команду и после этого принять решение, что будет со мной. Я принял решение, что ухожу", – сказал Климовский.
Напомним, после 10-ти туров "Нива" занимает 6-е место в турнирной таблице Первой лиги. В ближайшем матче тернопольская команда сыграет с "Металлистом" 2 октября.
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