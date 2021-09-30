Климовский: Руководство Нивы хочет выхода в УПЛ - это практически невозможно

Накануне тернопольская "Нива" объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Игорем Климовским.

49-летний наставник рассказал причину ухода из клуба.

"Руководство хотело большего. Может, у меня не получилось. Мы поговорили, руководство хочет выйти в Высшую лигу. На данный момент мое мнение, что это практически невозможно, но очень тяжело.

Мы поговорили с президентом утром – он мне высказал свое мнение, я ему свое по поводу проигранной игры ("Прикарпатью" (0:2) – прим.).

Он сказал, что дает мне потренировать команду и после этого принять решение, что будет со мной. Я принял решение, что ухожу", – сказал Климовский.