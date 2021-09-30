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СМИ назвали имя нового главного тренера Кривбасса

Первая лига
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56-летний Роман Григорчук без работы с июля этого года

СМИ назвали имя нового главного тренера Кривбасса

Фото: ФК Шахтер Солигорск

Новина українською

Накануне стало известно о том, что "Кривбасс" прекратил сотрудничество с главным тренером Геннадием Приходько.

Как сообщает FootBoom, 48-летний специалист может продолжить работу в структуре клуба, но взял время на размышление. Уже с понедельника у клуба, вероятнее всего, будет новый тренер.

Также источник отмечает, что на должности наставника его может сменить Роман Григорчук. 56-летний специалист в июле 2021 года покинул солигорский "Шахтер".

Ранее он работал с такими клубами как, "Астана", "Габала", "Черноморец", "Металлург" (Запорожье), "Вентспилс" и "Динабург".

Напомним, "Кривбасс" занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Роман Григорчук Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
FootBoom

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