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СМИ назвали имя нового главного тренера Кривбасса
56-летний Роман Григорчук без работы с июля этого года
Фото: ФК Шахтер Солигорск
Накануне стало известно о том, что "Кривбасс" прекратил сотрудничество с главным тренером Геннадием Приходько.
Как сообщает FootBoom, 48-летний специалист может продолжить работу в структуре клуба, но взял время на размышление. Уже с понедельника у клуба, вероятнее всего, будет новый тренер.
Также источник отмечает, что на должности наставника его может сменить Роман Григорчук. 56-летний специалист в июле 2021 года покинул солигорский "Шахтер".
Ранее он работал с такими клубами как, "Астана", "Габала", "Черноморец", "Металлург" (Запорожье), "Вентспилс" и "Динабург".
Напомним, "Кривбасс" занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги.
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