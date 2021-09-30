Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С опытом игры в УПЛ. Назван еще один кандидат на пост главного тренера Кривбасса
Также он работал экспертом на телеканалах Футбол
Фото: fcmariupol.com
Сегодня, 30 сентября мы сообщали о том, что "Кривбасс" прекратил сотрудничество с главным тренером Геннадием Приходько.
По информации Футбол NEWS, новым главным тренером "Кривбасса" станет Александр Бабич. Отмечается, что в данный момент экс-тренер "Черноморца" и "Мариуполя" ведет переговоры с криворожским клубом.
До 2020 года 42-летний специалист возглавлял "Мариуполь". После этого работал экспертом на телеканалах Футбол 1/2/3.
Напомним, ранее СМИ информировали о том, что одним из главных претендентов на должность наставника является Роман Григорчук.
Популярное сейчас
- Звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской
- СМИ назвали имя нового главного тренера Кривбасса
- Кривбасс объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером
- Гендир Металлиста назвал гостевую трибуну на стадионе Кривбасса концлагерем
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО