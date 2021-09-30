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С опытом игры в УПЛ. Назван еще один кандидат на пост главного тренера Кривбасса

Первая лига
(1 голосов)

Также он работал экспертом на телеканалах Футбол

С опытом игры в УПЛ. Назван еще один кандидат на пост главного тренера Кривбасса

Фото: fcmariupol.com

Новина українською

Сегодня, 30 сентября мы сообщали о том, что "Кривбасс" прекратил сотрудничество с главным тренером Геннадием Приходько.

По информации Футбол NEWS, новым главным тренером "Кривбасса" станет Александр Бабич. Отмечается, что в данный момент экс-тренер "Черноморца" и "Мариуполя" ведет переговоры с криворожским клубом.

До 2020 года 42-летний специалист возглавлял "Мариуполь". После этого работал экспертом на телеканалах Футбол 1/2/3.

Напомним, ранее СМИ информировали о том, что одним из главных претендентов на должность наставника является Роман Григорчук.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Александр Бабич
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (3)
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Цап-царап (Харків)
30.09.2021 в 15:40
Давайте уже и третьего называйте...
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Соколов (Никополь)
30.09.2021 в 15:38
Бабич Приходько....это одно и тоже.....два физрука
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alex.belogubko (одесса)
30.09.2021 в 15:34
возьмут Григорчука а Бабич слабоват
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