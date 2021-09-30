С опытом игры в УПЛ. Назван еще один кандидат на пост главного тренера Кривбасса

Сегодня, 30 сентября мы сообщали о том, что "Кривбасс" прекратил сотрудничество с главным тренером Геннадием Приходько.

По информации Футбол NEWS, новым главным тренером "Кривбасса" станет Александр Бабич. Отмечается, что в данный момент экс-тренер "Черноморца" и "Мариуполя" ведет переговоры с криворожским клубом.

До 2020 года 42-летний специалист возглавлял "Мариуполь". После этого работал экспертом на телеканалах Футбол 1/2/3.

Напомним, ранее СМИ информировали о том, что одним из главных претендентов на должность наставника является Роман Григорчук.