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Григорчук: Кривбасс? На такие вопросы легче отвечать, когда есть конкретика
Первая лига тренера не пугает
фото - ФК "Шахтер" Солигорск
30 сентября "Кривбасс"
Украинский специалист Роман Григорчук прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Кривбасс".
"В моем понимании таких новостей ничего не поменялось, потому что не хочу, чтобы появлялись новые слухи. Как говорится, без комментариев.
На такие вопросы легче отвечать, когда есть конкретика. Поэтому добавить нечего.
Работа в Первой лиге Украины? Был "Черноморец", который был тогда в Первой лиге и мы вместе вышли в высший дивизион. Тогда было понятно и видно, что это был серьезный проект. У руководства клуба были серьезные планы и цели. Поэтому неважно, это Первая или Вторая лиги. Главное, чтобы это был серьезный проект, чтобы стояла цель добиваться больших побед, участия в еврокубках. Тогда не вижу препятствий для такой работы. И этой касается не конкретно "Кривбасса", а в целом любого футбольного клуба", - сказал Григорчук.
Напомним, что ранее СМИ также сообщали о том, что на вакантную должность также претендуют Владимир Шаран и Александр Бабич.
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