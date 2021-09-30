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Бабич: Кривбасс? Меня уже поздравляют, но пока это только разговоры
Тренер говорит, что никто на него с предложениями не выходил
fcmariupol.com
Экс-тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал информацию о том, что
– Можно поздравить вас с возвращением к работе тренером?
– Меня уже поздравляют, но пока это только разговоры. Очень много информации в интернете, но я пока ни с кем не связывался на эту тему. Пока мне непонятно, откуда берется эта информация.
– То есть никто из "Кривбасса" на вас не выходил?
– Нет. Не то что из "Кривбасса", а вообще из команд, которые сейчас без тренера – "Минай", "Агробизнес". Никто из этих команд мне не звонил.
– Но вы готовы работать в "Кривбассе"?
– Чтобы конкретно ответить, надо получить предложение, посмотреть и проанализировать задачи и комплектацию команду. И все остальное. Это не одного дня решение.
В интернете плавает информация, которая не соответствует действительности.
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