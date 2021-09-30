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Бабич: Кривбасс? Меня уже поздравляют, но пока это только разговоры

Первая лига
(1 голосов)

Тренер говорит, что никто на него с предложениями не выходил

Бабич: Кривбасс? Меня уже поздравляют, но пока это только разговоры

fcmariupol.com

Новина українською

Экс-тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Кривбасс".

– Можно поздравить вас с возвращением к работе тренером?

– Меня уже поздравляют, но пока это только разговоры. Очень много информации в интернете, но я пока ни с кем не связывался на эту тему. Пока мне непонятно, откуда берется эта информация.

– То есть никто из "Кривбасса" на вас не выходил?

– Нет. Не то что из "Кривбасса", а вообще из команд, которые сейчас без тренера – "Минай", "Агробизнес". Никто из этих команд мне не звонил.

– Но вы готовы работать в "Кривбассе"?

– Чтобы конкретно ответить, надо получить предложение, посмотреть и проанализировать задачи и комплектацию команду. И все остальное. Это не одного дня решение.

В интернете плавает информация, которая не соответствует действительности.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Александр Бабич
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Evgenariys (Чернигов)
30.09.2021 в 19:13
та куда ему в кривбасс, у зебилов грошей и на Шарана или даже Григорчука хватит
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