Бабич: Кривбасс? Меня уже поздравляют, но пока это только разговоры

Экс-тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Кривбасс" .

– Можно поздравить вас с возвращением к работе тренером?

– Меня уже поздравляют, но пока это только разговоры. Очень много информации в интернете, но я пока ни с кем не связывался на эту тему. Пока мне непонятно, откуда берется эта информация.

– То есть никто из "Кривбасса" на вас не выходил?

– Нет. Не то что из "Кривбасса", а вообще из команд, которые сейчас без тренера – "Минай", "Агробизнес". Никто из этих команд мне не звонил.

– Но вы готовы работать в "Кривбассе"?

– Чтобы конкретно ответить, надо получить предложение, посмотреть и проанализировать задачи и комплектацию команду. И все остальное. Это не одного дня решение.

В интернете плавает информация, которая не соответствует действительности.