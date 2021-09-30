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СМИ: Матч Нива Тернополь – Прикарпатье попал под подозрение Комитета этики и честной игры
Именно после этого матча ушел в отставку главный тренер Нивы Игорь Климовский
fc.if.ua
Матч 10-го тура Первой лиги
По информации источника в тернопольский клуб уже звонили из УАФ за некоторыми разъяснениями, так как несколько игроков команды находятся под подозрением.
Отмечается, что именно после этого матча главный тренер Нивы Игорь Климовский
Напомним, что после 10-ти сыгранных матчей тернопольская команда занимает 6-е место в турнирной таблице. Клуб Первой лиги выиграл 4 матча, 3 раза сыграл вничью и трижды потерпел поражение.
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