СМИ: Матч Нива Тернополь – Прикарпатье попал под подозрение Комитета этики и честной игры

Матч 10-го тура Первой лиги Нива Тернополь – Прикарпатье (0:2) попал под подозрение Комитета этики и честной игры УАФ. Об этом сообщил ведущий шоу Татотаке Андрей Сенькив.

По информации источника в тернопольский клуб уже звонили из УАФ за некоторыми разъяснениями, так как несколько игроков команды находятся под подозрением.

Отмечается, что именно после этого матча главный тренер Нивы Игорь Климовский покинул занимаемую должность . Неизвестно, находится ли под подозрением тренер, но факт его отставки именно после всей этой истории остается фактом.

Напомним, что после 10-ти сыгранных матчей тернопольская команда занимает 6-е место в турнирной таблице. Клуб Первой лиги выиграл 4 матча, 3 раза сыграл вничью и трижды потерпел поражение.