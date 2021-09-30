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СМИ: Матч Нива Тернополь – Прикарпатье попал под подозрение Комитета этики и честной игры

Первая лига
(1 голосов)

Именно после этого матча ушел в отставку главный тренер Нивы Игорь Климовский

СМИ: Матч Нива Тернополь – Прикарпатье попал под подозрение Комитета этики и честной игры

fc.if.ua

Новина українською

Матч 10-го тура Первой лиги Нива Тернополь – Прикарпатье (0:2) попал под подозрение Комитета этики и честной игры УАФ. Об этом сообщил ведущий шоу Татотаке Андрей Сенькив.

По информации источника в тернопольский клуб уже звонили из УАФ за некоторыми разъяснениями, так как несколько игроков команды находятся под подозрением.

Отмечается, что именно после этого матча главный тренер Нивы Игорь Климовский покинул занимаемую должность. Неизвестно, находится ли под подозрением тренер, но факт его отставки именно после всей этой истории остается фактом.

Напомним, что после 10-ти сыгранных матчей тернопольская команда занимает 6-е место в турнирной таблице. Клуб Первой лиги выиграл 4 матча, 3 раза сыграл вничью и трижды потерпел поражение.

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В статье: Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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chakvoron (Хоростків)
30.09.2021 в 20:19
Недаремно писали, що в першому таймі коли Нива возила Прикарпаття коефіцієнт на неї зростав сильно
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