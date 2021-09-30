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Вице-президент Кривбасса - о новом тренере: Сейчас и Арсен Венгер свободен

Первая лига
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(2 голосов)

Должность главного тренера Кривбасса остается вакантной

Вице-президент Кривбасса - о новом тренере: Сейчас и Арсен Венгер свободен

Eurosport

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин прокомментировал отставку главного тренера команды Геннадия Приходько.

– Решение принималось руководством клуба, а не только мной. В первую очередь его принимал президент "Кривбасса" Константин Караманиц. Причины мы оставим внутри клуба, не будем их выносить. Приходько предложено остаться в клубе, ведь он очень много сделал для него.

– Уже есть кандидаты на его место?

– 1 октября у нас матч с "Оболонью", к которому команду готовит Андрей Купцов. Разговаривать о каких-либо кандидатах было бы как минимум неуважительно по отношению к нему. На данный момент подготовку команды доверили Купцову, ждем пятницы.

– Пишут, что Григорчук может возглавить "Кривбасс".

– Да, и про Арсена Венгера. Пусть пишут, у нас же свобода слова в стране. Пусть говорят и обсуждают, мы только рады.

– Сейчас свободны Шаран, Костышин, Кобин, Климовский, Ковалец, Сачко...

– И Арсен Венгер. Я же не просто так говорю, он действительно свободен. А сколько свободных талантливых тренеров на Тransfermarkt, но это не означает, что они возглавят "Кривбасс".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Артем Гагарин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Соколов (Никополь)
30.09.2021 в 22:21
А денег хватит ?
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Spivakj (Кривой Рог)
30.09.2021 в 22:38
Про Венгера классный троллинг)))))
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Цап-царап (Харків)
30.09.2021 в 22:13
Судя по количеству свободных тренеров, материал был благодатный, для журналистов...
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