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Вице-президент Кривбасса - о новом тренере: Сейчас и Арсен Венгер свободен
Должность главного тренера Кривбасса остается вакантной
Eurosport
Вице-президент "
– Решение принималось руководством клуба, а не только мной. В первую очередь его принимал президент "Кривбасса" Константин Караманиц. Причины мы оставим внутри клуба, не будем их выносить. Приходько предложено остаться в клубе, ведь он очень много сделал для него.
– Уже есть кандидаты на его место?
– 1 октября у нас матч с "Оболонью", к которому команду готовит Андрей Купцов. Разговаривать о каких-либо кандидатах было бы как минимум неуважительно по отношению к нему. На данный момент подготовку команды доверили Купцову, ждем пятницы.
– Пишут, что Григорчук может возглавить "Кривбасс".
– Да, и про Арсена Венгера. Пусть пишут, у нас же свобода слова в стране. Пусть говорят и обсуждают, мы только рады.
– Сейчас свободны Шаран, Костышин, Кобин, Климовский, Ковалец, Сачко...
– И Арсен Венгер. Я же не просто так говорю, он действительно свободен. А сколько свободных талантливых тренеров на Тransfermarkt, но это не означает, что они возглавят "Кривбасс".
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