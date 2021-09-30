  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Шаран: Приятно, что сватают в Кривбасс и Минай
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран: Приятно, что сватают в Кривбасс и Минай

Первая лига
(1 голосов)

Вот только конкретики пока никакой нет

Шаран: Приятно, что сватают в Кривбасс и Минай

Новина українською

30 сентября "Кривбасс" отправил в отставку главного тренера Геннадия Приходько.

Украинский специалист Владимир Шаран прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Кривбасс".

"Помимо "Кривбасса" меня еще сватают в другой клуб – "Минай". Получается, что сватают туда, где я уже ранее трудился – в Ужгород, в Кривой Рог. Оба этих города, как и многие другие в Украине, мне хорошо знакомы – всюду у меня есть друзья, коллеги.

Что ж, мне приятно, что в этих городах меня не забывают и при первом удобном случае вспоминают. Как и приятно то, что мне многие звонят и интересуются моей судьбой. Вот только конкретики пока никакой нет", - сказал Шаран.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шаран Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...