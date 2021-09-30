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Шаран: Приятно, что сватают в Кривбасс и Минай
Вот только конкретики пока никакой нет
30 сентября "Кривбасс"
Украинский специалист Владимир Шаран прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Кривбасс".
"Помимо "Кривбасса" меня еще сватают в другой клуб – "Минай". Получается, что сватают туда, где я уже ранее трудился – в Ужгород, в Кривой Рог. Оба этих города, как и многие другие в Украине, мне хорошо знакомы – всюду у меня есть друзья, коллеги.
Что ж, мне приятно, что в этих городах меня не забывают и при первом удобном случае вспоминают. Как и приятно то, что мне многие звонят и интересуются моей судьбой. Вот только конкретики пока никакой нет", - сказал Шаран.
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