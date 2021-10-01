Хавбек Металлиста: Хочется, чтобы наш отрыв в таблице Первой лиги был еще больше

Полузащитник "Металлиста" Егор Демченко рассказал о подготовке команды к матчу с"Нивой".

- Вы серьезно подходите ко всем играм. Матч с"Нивой" - не исключение?

- Да, конечно, каждый соперник показывает хорошую игру, навязывает борьбу, и эта игра тоже будет тяжелой. Мы разбирали соперника, у него также есть свои сильные и слабые стороны. Рассказывать о них, конечно, не буду. Не смотрим на прошлые результаты - готовимся к обычному календарному матчу.

- У"Нивы" перед матчем в Харькове сменился тренер. Как этот аспект может повлиять на игру?

- Мы на это не обращаем внимания. Понимаем, что ребята сейчас будут с двойной мотивацией доказывать новому тренерскому штабу собственную состоятельность. Но нас интересует только своя игра.

- Касательно мотивации"Металлиста". Отрыв от преследователей достаточно большой. Не расслабляетесь?

- Вообще не расслабляемся. Хочется, чтобы этот отрыв был только больше.

Поединок 11-го тура Первой лиги "Металлист" (Харьков) -"Нива" (Тернополь) состоится в субботу, 2 октября. Начало в 18:45.

Напомним, после 10-ти туров "Металлиста" возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая идущий вторым"Кривбасс" на 8 очков. Тернопольская команда занимает 6-е место.