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Хавбек Металлиста: Хочется, чтобы наш отрыв в таблице Первой лиги был еще больше
Харьковчане уверенно лидируют в первом украинском дивизионе
Фото: ФК Металлист
Полузащитник "Металлиста" Егор Демченко рассказал о подготовке команды к матчу с"Нивой".
- Вы серьезно подходите ко всем играм. Матч с"Нивой" - не исключение?
- Да, конечно, каждый соперник показывает хорошую игру, навязывает борьбу, и эта игра тоже будет тяжелой. Мы разбирали соперника, у него также есть свои сильные и слабые стороны. Рассказывать о них, конечно, не буду. Не смотрим на прошлые результаты - готовимся к обычному календарному матчу.
- У"Нивы" перед матчем в Харькове сменился тренер. Как этот аспект может повлиять на игру?
- Мы на это не обращаем внимания. Понимаем, что ребята сейчас будут с двойной мотивацией доказывать новому тренерскому штабу собственную состоятельность. Но нас интересует только своя игра.
- Касательно мотивации"Металлиста". Отрыв от преследователей достаточно большой. Не расслабляетесь?
- Вообще не расслабляемся. Хочется, чтобы этот отрыв был только больше.
Поединок 11-го тура Первой лиги "Металлист" (Харьков) -"Нива" (Тернополь) состоится в субботу, 2 октября. Начало в 18:45.
Напомним, после 10-ти туров "Металлиста" возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая идущий вторым"Кривбасс" на 8 очков. Тернопольская команда занимает 6-е место.
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