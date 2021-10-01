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Первая лига: Есть ли жизнь после 0:5? Кривбасс ответит матчем с "пивоварами"
А еще - два поединка дончан
ТК Футбол
Сегодня начался 11 тур в Первой лиге. Состоится три поединка, в двух из них примут участие команды, которые представляют Донецкую область.
Поединки можно посмотреть на ресурсах официального телетранслятора - ТК Футбол. Первые два - на YouTube-канале «Первая лига», а третий матч с участием лидеров турнирной таблицы - на Футбол 3.
13:15 ВПК-Агро (Шевченково - Вишневое) - Краматорск
Предпоследняя команда принимает 10-ю. После невероятного старта краматорцы несколько забуксовали, а затем и вообще были вынуждены пойти на карантин из-за вспышки "ковида" в команде. Пропустили два тура и вот в игре с одним из аутсайдеров увидим их возвращение. Главная потеря краматорцев - не сыграет их капитан, центральный защитник Руслан Зубков.
"ВПК-Агро" борется за выживание, хотя у команды Александра Грицая перед началом чемпионата были совсем другие ожидания. Главный вопрос для этой команды - сможет ли спастись команда Магдалиновского района Днепропетровской от вылета?
15:30 Подолья (Хмельницкий) - Олимпик (Донецк)
Встреча двух крепких середнячков: хмельнитчане на 9 месте, дончане - на 12-м. "Олимпик" Сергея Литовченко в последнее время опустился на несколько ступеней в таблице, "Подолье" Виталия Костышина, новичок лиги, держится на уровне, но в последнее время только спасается в ничьих (как вот с "Агробизнес"). Как будет на этот раз - смотрим вместе.
17:30 Оболонь (Киев) - Кривбасс (Кривой Рог)
Главный матч дня. В нем встречаются один из фаворитов чемпионата, второй в таблице "Кривбасс", и старожил лиги, очень стабильная "Оболонь". Столичная команда Валерия Иващенко несколько неожиданно стала реальной грозой Первой лиги и сейчас, хотя у нее на 2 поединка меньше, занимает 4 позицию. Если в этом матче сможет одержать победу, то вообще сравнится по очкам с командой Кривого Рога.
Еще интереснее вокруг самого "Кривбасса". После прошедшего на прошлой неделе поражения 0:5 от харьковского "Металлиста" был расторгнут контракт с тренером Геннадием Приходько. Пока все говорят о вероятном преемнике и сватают Александра Бабича, Владимира Шарана и Романа Григорчука, обязанности уже взялся выполнять 50-летний Андрей Купцов. Именно он выведет команду на поединок и получается, что это может быть репетиция его полноценного назначения.
Кто такой Андрей Купцов? Успешный футболист в 1987-2000 годах ("Кривбасс", "Шахтер", Металлург Д, "Кремень", "Карпаты"). После завершения карьеры работал в штабе "Александрии" (вместе с Владимиром Шараном) и, внимание, с "Кривбассом" (и.о. в 2004-м). Притом Андрей является представителем целой кривбасовской династии вместе с отцом Сергеем (футболист в клубе - 1966-1968, 1971, 1975, тренер - 1987, начальник команды - 1985-1991), братом Алексеем (1996, 2001-2003). Похоже, что именно Андрей Купцов в случае удачных первых матчей может стать новым тренером.
В игре не возьмет участия капитан "Кривбасса" Владимир Заименко из-за удаления в игре с "Металлистом".
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