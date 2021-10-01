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Лёпа отмечается первым ассистом после возвращения в Украину. ВПК-Агро - Краматорск 1:0
Первый забитый гол хазяинов за 5 туров
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 11 тур
01.10.2021, 13:15
Город Днепр, стадион "Метеор"
Арбитр в поле - Ярослав Песоцкий (Сумы)
ВПК-Агро (Шевченковка - Вишневое) - Краматорск 1:0
Гол: Иван Будняк (66)
Предупреждения: Павел Пашаев (5), Артем Дудик (27), Евгений Шевченко (80) - Павел Шушко (33), Евгений Трояновский (45), Юрий Сеницкий (68), Алексей Геловани (85), Денис Пидручный (90+2)
"ВПК-Агро": 35 Махновський Константин, 27 Сухар Тимофей, 5 Шевченко Евгений, 21 Пашаев Павел, 88 Зозуля Дмитрий, 6 де Жезус Насименто Даниэль Жуниор, 13 Коберидзе Лука (39 Лёпа Дмитрий, 60), 29 Палюх Сергей, 32 де Паула Мерседес Висенте, 70 Дудик Артем (11 Колесник Даниил, 60), 8 Будняк Иван (77 Наполов Сергей, 89).
Запасные: 71 Бабичин Виктор, 10 Литвиненко Иван, 19 Косовский Сергей, 3 Слива Роман 28 Хубутия Акаки, 25 Шевченко Дмитрий.
Главный тренер - Александр Грицай
"Краматорск": 33 Поспелов Артем, 4 Агапов Максим, 5 Прокопчук Кирилл 6 Витенчук Вадим (14 Пидручный Денис, 63), 10 Трояновский Евгений (88 Коробка Владимир, 58), 13 Козлов Артем 17 Гуничев Егор (91 Блажко Валерий, 46), 20 Сеницкий Юрий, 30 Дорошенко Арсентий (7 Даудов Марат, 32), 38 Шушко Павел, 98 Геловани Алексей.
Запасные: 12 Якубенко Никита, 43 Сухаров Александр, 44 Медведев Александр, 45 Ндукве Денис.
Главный тренер - Алексей Городов
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