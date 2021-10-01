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Климовский: В Ниве задержки по зарплате минимум два месяца

Первая лига
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Украинский тренер рассказал о своем уходе из команды

Климовский: В Ниве задержки по зарплате минимум два месяца

fcnyva.com

Новина українською

Бывший тренер тернопольской "Нивы" Игорь Климовский рассказал о долгах по зарплате в клубе.

– Я сделал все, что было от меня возможно. Многое дал команде, мы набрали достаточно много очков. В первую очередь я просил укомплектоваться – мы не укомплектовались.

Финансово клуб пока не дотягивает взять футболистов более высокого уровня. Не каждый футболист захочет идти в клуб, в котором есть задержки по зарплате. Многие отказывались.

- "Нива" с вами полностью рассчиталась по зарплате?

– Еще нет. Но пообещали, что в течение недели погасят задолженность.

- Вы говорили, что в клубе имеется задолженность по зарплате. Большие сроки задержки?

– Минимум два месяца.

- Задолженность не создавала дополнительного напряжения в команде?

– Как для тренера, обстановка в коллективе была хорошая. Молодые футболисты меня слушались, воспринимали, что я от них хочу. Они хотели учиться. Понятно, что у ребят есть семьи, которые надо кормить. Финансовая составляющая тоже важна для выхода в премьер-лигу. Не только поддержка штанов, но и чуть больше.

Футболисты всегда хотят зарабатывать. Возможно, настроение было не супер, особенно в последних играх. Команда была на третьем месте и, если бы вовремя все платилось, даже тот минимум, который мы получали – может, этого и хватило бы. Но насколько этого хватило бы, не могу сказать, – сказал Климовский.

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В статье: Нива (Тернополь) Игорь Климовский
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Источник:
fanday

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Комментарии (2)
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Соколов (Никополь)
01.10.2021 в 16:19
Зачем такие нищеброды нужны которые не могут платить вовремя зарплату
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енгельс гассанович (Тернопіль)
01.10.2021 в 17:12
Є вже офіційна заява клубу з цього питання. Спочатку треба враховувати дві точки зору, а потім робити висновки.
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