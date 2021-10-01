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Климовский: В Ниве задержки по зарплате минимум два месяца
Украинский тренер рассказал о своем уходе из команды
fcnyva.com
Бывший тренер тернопольской "Нивы" Игорь Климовский рассказал о долгах по зарплате в клубе.
– Я сделал все, что было от меня возможно. Многое дал команде, мы набрали достаточно много очков. В первую очередь я просил укомплектоваться – мы не укомплектовались.
Финансово клуб пока не дотягивает взять футболистов более высокого уровня. Не каждый футболист захочет идти в клуб, в котором есть задержки по зарплате. Многие отказывались.
- "Нива" с вами полностью рассчиталась по зарплате?
– Еще нет. Но пообещали, что в течение недели погасят задолженность.
- Вы говорили, что в клубе имеется задолженность по зарплате. Большие сроки задержки?
– Минимум два месяца.
- Задолженность не создавала дополнительного напряжения в команде?
– Как для тренера, обстановка в коллективе была хорошая. Молодые футболисты меня слушались, воспринимали, что я от них хочу. Они хотели учиться. Понятно, что у ребят есть семьи, которые надо кормить. Финансовая составляющая тоже важна для выхода в премьер-лигу. Не только поддержка штанов, но и чуть больше.
Футболисты всегда хотят зарабатывать. Возможно, настроение было не супер, особенно в последних играх. Команда была на третьем месте и, если бы вовремя все платилось, даже тот минимум, который мы получали – может, этого и хватило бы. Но насколько этого хватило бы, не могу сказать, – сказал Климовский.
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