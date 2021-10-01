Нива Т: Климовскому был предоставлен карт-бланш. Однако он приглашал забаненых за договорняки игроков

Тернопольская "Нива" отреагировала на слова бывшего главного тренера Игоря Климовского о задолженности в клубе и проблемах с комплектацией. Клуб сделал по этому поводу официальное заявление.

"Футбольный клуб "Нива" Тернополь был глубоко удивлен определенными высказываниями уже бывшего главного тренера Игоря Климовского, которые сегодня, 1 октября, распространил ряд всеукраинских СМИ.

Во-первых, накануне клуб выплатил главному тренеру заработную плату за август и в ближайшее время будет проведен расчет за сентябрь, который только что завершился. А с помощником главного тренера Русланом Уманцем, клуб полностью рассчитался, включая заработной платой за сентябрь.

Относительно заявления о постоянной 2-месячной задолженности перед командой. Эта информация не соответствует действительности. Выплата заработной платы игрокам и персоналу осуществляется до 20-го числа следующего месяца за предыдущий месяц.

То есть, заработная плата за месяц август должна выплатиться до 20 сентября. Поэтому фактическая задолженность перед командой составляет 10 дней. Во время сезона были незначительные задержки с выплатой, но ни разу она не составляла 2 месяца, о чем рассказывает Игорь Климовский.

При этом Игорь Петрович почему-то не комментирует причины неудачных результатов в последних нескольких матчах. Ведь проблемы в организации игры начали наблюдаться, начиная с домашнего матча с "Агробизнесом".

После чего команда бесславно покинула розыгрыш Кубка Украины, минимально уступив второлиговому "Эпицентру". А также чудом не уступила в выездной встрече с "Подольем". При этом большой вопрос вызвали физические кондиции команды. Сил в матчах хватало на 20-30 минут.

Отдельно в этом списке стоит выделить полностью провальные домашние игры с "Альянсом" (1:5) и "Прикарпатьем" (0:2).

Несмотря на это, руководство клуба провело встречу с тренерским штабом с целью услышать и обсудить варианты выхода из кризиса. Но главный тренер так и не озвучил своего четкого видения дальнейшего развития команды и подал в отставку накануне важных матчей в чемпионате.

Также экс-тренер выражает недовольство по комплектации команды в межсезонье. По этому сообщаем, что главному тренеру был предоставлен карт-бланш по приглашению 3 игроков уровня Игоря Семенины с соответствующим уровнем заработной платы.

Однако тренерский штаб Игоря Климовского вместо качественного усиления, приглашал на просмотр нескольких игроков, с которыми он работал в предыдущем клубе и которые были дисквалифицированы за участие в матчах с фиксированным результатом", – сказано в заявлении "Нивы".