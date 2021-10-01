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Гагарин: Мне не очень нравится, когда политизируют ситуацию вокруг Кривбасса

Первая лига
(1 голосов)

Как в Кривбассе реагируют на словосочетание "президентский клуб"

Гагарин: Мне не очень нравится, когда политизируют ситуацию вокруг Кривбасса

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин в эфире шоу Трендец прокомментировал разговоры о связи клуба с президентом Украины Владимиром Зеленским.

- Вас постоянно будут называть президентским клубом, говорить, что у вас есть привилегии. Для вас эта история – плюс или минус?

– Есть такая программа "Пусть говорят". Чем больше разговоров вокруг клуба, тем круче. Клуб на слуху. Есть какие-то моменты, что кто-то использует это для черного пиара. Кому-то надо что-то плохое сказать о Зеленском, они через клуб пытаются это сделать.

Мне не очень нравится, когда политизируют ситуацию вокруг "Кривбасса". Что Зеленский был инициатором возрождения клуба – факт. Что он всегда спрашивает, как дела, как "Кривбасс" – тоже факт.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Зеленский Артем Гагарин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Соколов (Никополь)
01.10.2021 в 20:32
А что не так ?
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Очманілий Заєць (Odessa)
01.10.2021 в 20:30
Блазні.
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