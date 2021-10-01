Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гагарин: Мне не очень нравится, когда политизируют ситуацию вокруг Кривбасса
Как в Кривбассе реагируют на словосочетание "президентский клуб"
Вице-президент "
- Вас постоянно будут называть президентским клубом, говорить, что у вас есть привилегии. Для вас эта история – плюс или минус?
– Есть такая программа "Пусть говорят". Чем больше разговоров вокруг клуба, тем круче. Клуб на слуху. Есть какие-то моменты, что кто-то использует это для черного пиара. Кому-то надо что-то плохое сказать о Зеленском, они через клуб пытаются это сделать.
Мне не очень нравится, когда политизируют ситуацию вокруг "Кривбасса". Что Зеленский был инициатором возрождения клуба – факт. Что он всегда спрашивает, как дела, как "Кривбасс" – тоже факт.
Популярное сейчас
- Севидов - о травме Траоре: Шахтёр обязан решить эту проблему
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
- Лео, Криштиану, у вас что-то не то с лицами. Новая версия симулятора PES побила антирекорд в Steam
- СМИ назвали имя нового главного тренера Кривбасса
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила