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Голкипер Литвиненко - герой матча, а Кривой Рог в большинстве не побеждает. Оболонь - Кривбасс 0:0

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Приходько ушел, а победы не вернулись

Голкипер Литвиненко - герой матча, а Кривой Рог в большинстве не побеждает. Оболонь - Кривбасс 0:0

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

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Первая лига, 11 тур

01.10.2021, 17:30

Город Киев, стадион "Оболонь Арена"

Арбитр в поле - Александр Омельченко (Славянск)

Кривбасс - Оболонь 0:0

Нереализованный пенальти - Алексей Хобленко (23 - "Кривбасс")

Удаление: Никита Безуглый (69 - "Оболонь")

Предупреждения: Артур Мурза (10), Александр Осман (23), Алексей Лобов (49), Василий Литвиненко (90+2) - Клим Приходько (37), Артем Гордиенко (43), Андрей Мостовой (82)

"Оболонь": 72 Литвиненко Василий, 5 Осман Александр, 16 Лукьянчук Павел, 15 Бородай Олег, 3 Безуглый Никита, 55 Лобов Алексей, 11 Матяж Иван, 13 Мединский Игорь, 4 Майданевич Алексей (21 Щебетун Алексей, 46), 7 Мурза Артур (99 Олейник Дмитрий, 90+4), 18 Черний Константин (10 Слободян Олег, 63).

Запасные: 1 Федоривский Назарий, 9 Батальский Александр, 24 Прокопенко Егор, 6 Мате Юрий, 2 Глошардин Никита, 88 Покотилюк Максим, 77 Чидомере Алекс.

Главный тренер - Валерий Иващенко

"Кривбасс": 23 Сарнавский Богдан, 73 Балан Денис, 2 Рябов Вячеслав, 13 Зотько Иван (5 Пятов Александр, 57), 22 Мостовой Андрей, 4 Гордиенко Артем, 6 Приходько Клим, 50 Семенов Дмитрий, 9 Хобленко Алексей (11 Татарков Никита, 81), 39 Васин Денис (45 Щедрый Артем, 29), 27 Дебелко Роман.

Запасные: 41 Льопка Роман, 20 Фатеев Дмитрий, 17 Малиновский Назар, 8 Яровой Игорь, 77 Збунь Алексей, 18 Хорват Александр, 30 Гонсалвез Ногера де Соуза Вагнер.

Исполняющий обязанности главного тренера - Андрей Купцов

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко Оболонь (Киев) Вячеслав Рябов Василий Литвиненко
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Комментарии (3)
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xo66it (Оболонский Рейх)
01.10.2021 в 20:23
Литва красавчик, что отбил пеналь, но Кривбасс совсем не впечатлил. Возили их и имели моменты даже в меньшинстве. Если МКГ то уже УПЛ, то Кривбассу надо будет ещё сильно постараться
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
01.10.2021 в 20:02
Приходько пока никуда не ушел, и это прекрасно было видно по стартовому составу.
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Zapp Brannigan (Київ)
01.10.2021 в 19:59
Видалення, пеналь - Металіст-стайл... Що тут сказати? Хіба спасибі жителям Кривбаса... Чомусь при попередниках Ниву так не тягнули!
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