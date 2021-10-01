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Голкипер Литвиненко - герой матча, а Кривой Рог в большинстве не побеждает. Оболонь - Кривбасс 0:0
Приходько ушел, а победы не вернулись
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 11 тур
01.10.2021, 17:30
Город Киев, стадион "Оболонь Арена"
Арбитр в поле - Александр Омельченко (Славянск)
Кривбасс - Оболонь 0:0
Нереализованный пенальти - Алексей Хобленко (23 - "Кривбасс")
Удаление: Никита Безуглый (69 - "Оболонь")
Предупреждения: Артур Мурза (10), Александр Осман (23), Алексей Лобов (49), Василий Литвиненко (90+2) - Клим Приходько (37), Артем Гордиенко (43), Андрей Мостовой (82)
"Оболонь": 72 Литвиненко Василий, 5 Осман Александр, 16 Лукьянчук Павел, 15 Бородай Олег, 3 Безуглый Никита, 55 Лобов Алексей, 11 Матяж Иван, 13 Мединский Игорь, 4 Майданевич Алексей (21 Щебетун Алексей, 46), 7 Мурза Артур (99 Олейник Дмитрий, 90+4), 18 Черний Константин (10 Слободян Олег, 63).
Запасные: 1 Федоривский Назарий, 9 Батальский Александр, 24 Прокопенко Егор, 6 Мате Юрий, 2 Глошардин Никита, 88 Покотилюк Максим, 77 Чидомере Алекс.
Главный тренер - Валерий Иващенко
"Кривбасс": 23 Сарнавский Богдан, 73 Балан Денис, 2 Рябов Вячеслав, 13 Зотько Иван (5 Пятов Александр, 57), 22 Мостовой Андрей, 4 Гордиенко Артем, 6 Приходько Клим, 50 Семенов Дмитрий, 9 Хобленко Алексей (11 Татарков Никита, 81), 39 Васин Денис (45 Щедрый Артем, 29), 27 Дебелко Роман.
Запасные: 41 Льопка Роман, 20 Фатеев Дмитрий, 17 Малиновский Назар, 8 Яровой Игорь, 77 Збунь Алексей, 18 Хорват Александр, 30 Гонсалвез Ногера де Соуза Вагнер.
Исполняющий обязанности главного тренера - Андрей Купцов
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