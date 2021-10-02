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Первая лига в субботу: что предложит Металлисту Нива с спортдиректором во главе, новый перенос и бой аутсайдеров

Первая лига
(1 голосов)
Первая лига в субботу: что предложит Металлисту Нива с спортдиректором во главе, новый перенос и бой аутсайдеров

ФК Нива Тернопіль

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренерский цех Первой лиги начало сильно трясти как раз на этой неделе: заговорили об отставке Александра Чижевского, с "Кривбасса" ушел Геннадий Приходько, еще раньше "Ужгород" покинул Михаил Иваница. А тернопольская "Нива" только разорвала сотрудничество с Игорем Климовским. Что интересно, тренер и клуб уже обменялись критическими заявлениями друг о друге.

Еще один аспект: количество перенесенных матчей включая этим туром составит уже 5 Ведь сегодня не состоится игра между "Волынью" и "Полесьем". О причине можете прочитать в нашей новости по ссылке внизу.

13:15 Ужгород - Кремень (Кременчуг)

Последняя, ​​16-я команда принимает 12-ю. "Ужгород" Богдана Блавацкого идет себе по лестнице: в прошлом туре на выезде зацепился за ничью с "Горняк-Спортом" (Горишние Плавни), а теперь дома принимает его соседей из города Кременчуг.

"Кремень" лучше играет в родных стенах "Кремень Арены", а вот на выезде, без поддержки родных болельщиков, дела существенно хуже. "Ужгород" - единственная команда Первой лиги, которая еще вообще не побеждала. Сейчас приходится очень неплохая возможность для этого.

Волынь (Луцк) - Полесье (Житомир)

Поединок перенесен из-за вспышки коронавируса. Это уже вторая вспышка с начала чемпионата, до этого 2 тура пропустил "Краматорск" из Донецкой области.

Читайте такжеПФЛ перенесла матч Волынь – Полесье из-за коронавируса в житомирской команде

18:45 Металлист (Харьков) - Нива (Тернополь)

Центральный матч дня. Когда говорят о "Ниве", успехи команды связывают с тренером Игорем Климовским, который ее возглавлял с конца прошлого чемпионата. Тернополяне тогда спасались от вылета, а этого, к поединку с "Альянсом" (1:5), находились в группе претендентов на повышение (!) в классе. И это с проблемами в атаке и вообще большим кадровым браком. На поединок в Харькове тернополян привез, внимание, спортивный директор Сергей Задорожный (правда он был тренером команды в 2017/18 годах). Выстоит ли эта "Нива" против доминанты Первой лиги, "Металлиста", хотя бы тайм? Есть большие сомнения. Тем более перед этим поединком в общую группу "желто-синих" вернулись "рабочие" левого фланга колумбиец Брайан Риаскос и украинец Сергей Горбунов.

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Кремень (Кременчуг) Полесье (Житомир) ФК Ужгород Нива (Тернополь) Игорь Климовский Металлист (Харьков)
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