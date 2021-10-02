Климовский: У каждого футболиста Нивы есть шанс пробиться в УПЛ

Уже бывший главный тренер тернопольской "Нивы" Игорь Климовский прокомментировал свой период работы в клубе, а также поделился впечатления от сотрудничества с местными футболистами:

"Понимаете, это не я должен оценивать, а то люди, которые меня приглашали. Не знаю, что вам сказать. Во-первых, я пошел, и команда осталась на шестом месте. Думаю, это неплохой результат для клуба, который в прошлом сезоне боролся за выживание. Как оценит мою работу руководство, так это вопрос уже нужно ставить им.

В команде были хорошие ребята - молодые, старательные, которые принимают мое видение футбола. Да, мастерства и школы им немного не хватало. Но ребята действительно старались. Очень хорошие болельщики, они поддерживали команду, давно таких фанатов никогда не видел. У каждого футболиста "Нивы" есть шанс пробиться в УПЛ", - сказал Климовский.