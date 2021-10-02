  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Климовский: У каждого футболиста Нивы есть шанс пробиться в УПЛ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Климовский: У каждого футболиста Нивы есть шанс пробиться в УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

С уважением относится к своим прежним подопечным

Климовский: У каждого футболиста Нивы есть шанс пробиться в УПЛ

facebook.com/fcnyva1978

Новина українською

Уже бывший главный тренер тернопольской "Нивы" Игорь Климовский прокомментировал свой период работы в клубе, а также поделился впечатления от сотрудничества с местными футболистами:

"Понимаете, это не я должен оценивать, а то люди, которые меня приглашали. Не знаю, что вам сказать. Во-первых, я пошел, и команда осталась на шестом месте. Думаю, это неплохой результат для клуба, который в прошлом сезоне боролся за выживание. Как оценит мою работу руководство, так это вопрос уже нужно ставить им.

В команде были хорошие ребята - молодые, старательные, которые принимают мое видение футбола. Да, мастерства и школы им немного не хватало. Но ребята действительно старались. Очень хорошие болельщики, они поддерживали команду, давно таких фанатов никогда не видел. У каждого футболиста "Нивы" есть шанс пробиться в УПЛ", - сказал Климовский.

Напомним, что украинский специалист работал с “Нивой” с апреля этого года. В целом он провел 21 матч с командой, в которых одержал 9 побед, 4 ничьи и еще 8 раз потерпел поражение.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нива (Тернополь) Игорь Климовский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Цап-царап (Харків)
02.10.2021 в 09:06
Частями, что-ли...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...