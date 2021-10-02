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ВИДЕО, как матч Подолья - Олимпик закончился дракой из-за арбитра

Первая лига
(1 голосов)

Игроки донецкого клуба заступились за рефери

ВИДЕО, как матч Подолья - Олимпик закончился дракой из-за арбитра

ФК Поділля/Автор невідомий

Новина українською

Пятничный вечер выдался удивительно эмоциональным в Первой лиге. Особенно это почувствовалось после финального свистка матча между "Подольем" и "Олимпиком", который проходил в Хмельницком.

Голкипер домашней команды побежал к арбитру, пытаясь получить ответы на свои вопросы. Защищать рефери взялись футболисты "Олимпика", а уже после этого началась массовая потасовка. В конце концов, двух футболистов донецкого клуба было удалено: Ивана Белого и Владислава Рыбака.

Напомним, что арбитр Игорь Бич отменил взятие ворот "Подолья" во втором тайме.

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В статье: Первая лига Олимпик (Донецк) Подолье (Хмельницкий)
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
02.10.2021 в 09:55
Почему судья гол не за читал, вроде без офсайда был...
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