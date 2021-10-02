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ВИДЕО, как матч Подолья - Олимпик закончился дракой из-за арбитра
Игроки донецкого клуба заступились за рефери
ФК Поділля/Автор невідомий
Пятничный вечер выдался удивительно эмоциональным в Первой лиге. Особенно это почувствовалось после финального свистка матча между "Подольем" и "Олимпиком", который проходил в Хмельницком.
Голкипер домашней команды побежал к арбитру, пытаясь получить ответы на свои вопросы. Защищать рефери взялись футболисты "Олимпика", а уже после этого началась массовая потасовка. В конце концов, двух футболистов донецкого клуба было удалено: Ивана Белого и Владислава Рыбака.
Напомним, что арбитр Игорь Бич отменил взятие ворот "Подолья" во втором тайме.
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