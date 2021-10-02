О чудо! Первая в сезоне и в истории клуба победа закарпатцев в Первой лиге. Ужгород - Кремень 2:0

Нынешний новичок Первой лиги, "Ужгород", еще не получал побед. Команду посреди сезона покинул наставник Виктор Иваница , пришел его помощник Богдан Блавацкий и сильно наработался вместе со всем клубом, чтобы его ребята начали набирать зачетные пункты.

Победа не изменила "геолокацию" закарпатской команды в турнирной таблице - как были последние, так ими и остаются. Важно, что всем коллективом перелезли через гигантскую стену поражений и разочарований и по крайней мере видят дальше линию горизонта.

У "Кремня" же есть давняя проблема: команда Игоря Столовицкого не хочет (не умеет?) позиционно атаковать. "Сварганить" контрвыпад - нет проблем, а если надо подержать мяч и закончить атаку опасным моментом - не хватает командной скорости и изобретательности. Поэтому и остается наставнику кричать всю игру: "Выбегай!".

Да и с этой простой тактикой то Белоусов пробьет, то Бойко, то Мурашов попросит пенальти. Но все издали. Гораздо опаснее были футболисты стадиона "Авангард". Скрытый пас Хомченко на Гайдучика выглядел шикарно, Дмитрий Сартина направил мяч в штангу после подачи с углового, неплохо вошел в игру Мердеев.

Блавацкому пришлось еще в первом тайме делать вынужденную замену: капитан Олег Допилка после борьбы в своей штрафной площадке получил повреждение то ли головы, то ли глаза, и был заменен на Выскребенцева.

Во втором тайме прошол неплохой перевод из центра поля на правый фланг, там Вадим Мердеев, который вышел на замену, в касание отдал на Савошка и тот прострелил в штрафную. Николай Гайдучик тоже в касание сыграл на опережение - 1:0.

Второй гол забили после того, как Александр Головко-младший в своей штрафной площадке помешал удару Виктора Хомченко. Арбитр решил, что это было не по правилам. Пенальти в верхний угол уверенно забил Виктор Ряшко, которому перешла капитанская повязка после замены Допилки - 2:0.

Первая лига, 11 тур

02.10.2021, 13:15

Город Ужгород, стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Виталий Маляр (Хмельницкий)

Ужгород - Кремень (Кременчуг) 2:0

Голы: Николай Гайдучик (64), Виктор Ряшко (83 - пенальти)

Предупреждения: Дмитрий Ефименко (52) - Орест Панчишин (56), Александр Головко (82)

"Ужгород": 25 Готра Михаил, 21 Савошко Александр, 3 Допилка Олег (6 Выскребенцев Андрей, 40), 69 Сартина Дмитрий, 27 Чушенко Владислав, 7 Ряшко Виктор, 8 Дуран Владимир, 4 Аксенов Александр, 9 Гайдучик Николай, 99 Хомченко Виктор (10 Тищук Павел, 86), Дмитрий Ефименко (11 Мердеев Вадим, 55)

Запасные: 1 Ющишин Вадим, 12 Славик Юрий, 20 Пиняшко Василий, 19 Ференцик Вадим, 13 Федак Стефан

Исполняющий обязанности главного тренера - Богдан Блавацкий

"Кремень": 23 Старченко Денис, 47 Белоусов Денис, 15 Головко Александр, 8 Орел Вячеслав, 6 Панчишин Орест, 22 Аверьянов Максим (97 Сейтхалилов Сулейман, 72), 2 Бычков Богдан (11 Галоян Симон, 69), 7 Мурашов Евгений (9 Навроцкий Максим, 85), 18 Бойко Виталий, 20 Галата Денис

Запасные: 77 Мирный Виталий, 19 Молько Владислав, 17 Курелех Валерий, 35 Товкач Артем, 10 Белоус Сергей

Главный тренер - Игорь Столовицкий