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Красников: Судейство в Первой лиге достаточно квалифицированное
Руководитель харьковского клуба высказался насчет судейства
Вице-президент харьковского "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал судейские скандалы вокруг клуба в матчах Первой лиги.
"После игры с "Альянсом" их президент вышел и что-то там матюгался. Мы посмотрели, разобрали момент. Красная была? Была. Забейте пенальти, и все. В наши ворота пенальти было? Было. В их ворота пенальти было? Было. Я считаю, что оправдывать так свои поражения – это детский сад. А потом еще говорить, что мы снимаемся. Чего сниматься? И что, снялся кто-то? У "Альянса" якобы новый спонсор, но разве у них появился новый спонсор? Все те же остались.
Команды настраиваются на "Металлист", как на последний бой. Все-таки это серьезный раздражитель. А когда не получается выиграть, начинают искать какие-то оправдания. Судейство в Первой лиге достаточно квалифицированное", – рассказал Красников.
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