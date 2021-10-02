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Красников: Судейство в Первой лиге достаточно квалифицированное

Первая лига
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Руководитель харьковского клуба высказался насчет судейства

Красников: Судейство в Первой лиге достаточно квалифицированное

Новина українською

Вице-президент харьковского "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал судейские скандалы вокруг клуба в матчах Первой лиги.

"После игры с "Альянсом" их президент вышел и что-то там матюгался. Мы посмотрели, разобрали момент. Красная была? Была. Забейте пенальти, и все. В наши ворота пенальти было? Было. В их ворота пенальти было? Было. Я считаю, что оправдывать так свои поражения – это детский сад. А потом еще говорить, что мы снимаемся. Чего сниматься? И что, снялся кто-то? У "Альянса" якобы новый спонсор, но разве у них появился новый спонсор? Все те же остались.

Команды настраиваются на "Металлист", как на последний бой. Все-таки это серьезный раздражитель. А когда не получается выиграть, начинают искать какие-то оправдания. Судейство в Первой лиге достаточно квалифицированное", – рассказал Красников.

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В статье: Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Источник:
Youtube-канал "BurBuzz"

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