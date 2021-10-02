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Металлист – Нива 2:1. Очень непростая победа над упрямыми тернопольскими "турами"

Первая лига
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(2 голосов)

Победу приносит Матеус Пейшоту и сейвы Александра Рыбки

Металлист – Нива 2:1. Очень непростая победа над упрямыми тернопольскими "турами"

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе "Нива" потеряла главного тренера Игоря Климовского, его обязанности в этой игре исполнял действующий спортивный директор клуба Сергей Задорожный. Этот факт точно расслабил соперников и футбольных обозревателей также - прогнозировали легкую победу Харькову.

Металлист – Нива 2:1. Очень непростая победа над упрямыми тернопольскими "турами" - изображение 1

Произошло иначе и "Нива" продемонстрировала свои намерения в начале встречи. Главный креативщик "туров" Игорь Семенина подбросил ногой мяч на Игоря Гаталу в штрафную "желто-синих", тот красиво отдал пас Сергею Кисленко и последний поймал Александра Рыбку на противоходе - 0:1.

Металлист – Нива 2:1. Очень непростая победа над упрямыми тернопольскими "турами" - изображение 2"Металлист" допустил в этом эпизоде ​​целую серию ошибок как в центре обороны, так и на фланге, где Евгений Подлепенец потерял мяч. Он сумел реабилитироваться уже через десять минут. Левофланговый Сергей Горбунов получил передачу в свободную зону и пока к нему подходил соперник, навесил за спину защитникам "Нивы". Туда как раз подошел Подлепенец и ударом головой забил гол в угол ворот. Механив не спас - 1:1.

Металлист – Нива 2:1. Очень непростая победа над упрямыми тернопольскими "турами" - изображение 3

Уже в конце тайма бразильский нападающий харьковчан Матеус Пейшоту забил классический для себя гол: подача французского плеймейкера Фареса Балули с углового, а форвард вколотил мяч в сетку. Опять "Нива" пропускает после верховой борьбы - 2:1.

Второй тайм сказался полной темнотой в атаке "Металлиста". Ее не было. Конечно, причастна к этому защита тернопольской "Нивы". Зато "туры" провели несколько замечательных контратак, в которых должны были забивать и сравнивать, а то и выигрывать у "желто-синих"! Не хватило точности, удачи и помешал Александр Рыбка. Кипер реально выручил харьковчан в двух эпизодах.

В еще одном моменте главный арбитр Бондаренко имел определенные основания для назначения пенальти в ворота "Металлиста", ведь центральный защитник команды в своей штрафной положил руки на плечи нападающего "Нивы" Сергея Кисленко. Но судьи не увидели, а ВАР в Первую лигу приходит как святой Николай - лишь раз в году.

Харьковчане пережили похоже самый сложный второй тайм в этом чемпионате, но сумели удержать приемлемый счет и уже на 10 очков оторвались от "Кривбасса".

Первая лига, 11 тур

02.10.2021, 18:45

Город Харьков, стадион "Металлист"

Арбитр в поле - Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Металлист (Харьков) - Нива (Тернополь) 2:1

Голы: Евгений Подлепенец (29), Матеус Пейшоту (44) - Сергей Кисленко (18)

Предупреждение: Брайан Риаскос (87) - Андрей Зинь (37), Игорь Гатала (67)

Металлист: 23 Александр Рыбка, 47 Юрий Романюк, 20 Сергей Горбунов, 2 Александр Мизюк, 24 Виталий Федорив, 10 Седдик Фарес Балули, 5 Эдуард Сарапий, 29 Вячеслав Танковский, 86 Руслан Фомин (К) (30 Кадим Матурин-Харрис, 46), 12 Евгений Подлепенец, 11 Матеус Пейшоту (31 Богдан Порох, 87)

Запас: 1 Даниил Каневцев, 7 Владислав Нехтий, 14 Антон Поступаленко, 27 Владимир Шопин, 94 Брайан Риаскос, 17 Егор Демченко

Главный тренер - Александр Кучер

Нива: 1 Максим Механив, 5 Олег Хруставка, 4 Андрей Зинь, 21 Семен Вовченко, 50 Владислав Дворовенко, 14 Тарас Мороз (К), 7 Игорь Семенина, 88 Максим Процив, 11 Игорь Гатала (18 Александр Кобеля, 84), 9 Сергей Кисленко, 23 Константин Бычек

Запас: 71 Виталий Жупанский, 24 Богдан Козак, 65 Артем Васько, 8 Руслан Дедух, 17 Роман Волохатый, 99 Андрей Малащук, 2 Андрей Скакун, 10 Андрей Ризнык

Исполняющий обязанности главного тренера - Сергей Задорожный

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В статье: Первая лига Нива (Тернополь) Сергей Кисленко Металлист (Харьков) Евгений Подлепенец Матеус Пейшото
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Комментарии (18)
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Vovan_Mh (Харьков)
02.10.2021 в 21:41
В еще одном моменте главный арбитр Бондаренко имел определенные основания для назначения пенальти в ворота "Металлиста", ведь центральный защитник команды в своей штрафной положил руки на плечи нападающего "Нивы" Сергея Кисленко. Но судьи не увидели, а ВАР в Первую лигу приходит как святой Николай - лишь раз в году.______________________Так и знал, что Тарасик шкарябал данную стейку! А почему не вспомнил, что уже на 10-й минуте Нива должна была остаться без капитана? Там 100-процентная первая желтая на Пейшото, ну а вторая уже длджна была быть заключительная! Нельзя так, Тарас! Я рад, что удаления не было, иначе матч был бы скучным! Судья нормально отсудил. Металлу за 2-й тайм перед своими болельщиками двойка! Так нельзя! Люди пришли болеть за любимую команду, заплатили деньги, поддерживают, а в ответ ходьба по полю!
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0
0
Fontango (Kharkov)
02.10.2021 в 21:37
Матч не понравился... играли на расслабоне.. это после 0-5(((
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+1
0
vwv (Харьков)
02.10.2021 в 21:33
Играли без настроя. Нива должна была за это наказать. Пронесло, но кто-то по носу стукнет.
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+1
0
ponomarenko (Харьков)
02.10.2021 в 21:32
Как только заменили Балули, а Танчик травмирован, стройность в атаке пропала напрочь. Не удивительно.
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0
0
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Крестоносец (Полтава)
02.10.2021 в 21:31
Ради интереса глянул 20 минут. Не понимаю такого судейства - тернополянину бьют по ногам - нет нарушения, харьковчанина не бьют - штрафной. Нахера так?
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+1
-3
vwv (Харьков)
02.10.2021 в 21:34
Судья был лоялен к игрокам Нивы, они играли грубовато. А ты, можешь и дальше оценивать матчи по нарезка.
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+1
-1
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С.Карпович. (Ланівці)
02.10.2021 в 21:42
Можна подумати що Металіст не грав грубо.Не пиши ерунду.
+1
-1
vwv (Харьков)
02.10.2021 в 21:50
судья нормально отсудил. я об этом
0
0
belarus_1978 (Киев)
02.10.2021 в 21:19
Тяжело держать мотивацию игроков там где они 9 раз победили и 1 раз в ничью в 10 играх, зачем выкладываться, если можно победить без особых усилий?
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+1
0
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andyqd (Сан Хосе)
02.10.2021 в 21:04
тернопольские туры молодцы!!! где там те все кто писал про 10-0???? всё, опустили вас на землю?
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+2
0
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С.Карпович. (Ланівці)
02.10.2021 в 20:50
Шкода що Різник мимо каси.Хоча для нього це норма.
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+1
-1
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andyqd (Сан Хосе)
02.10.2021 в 21:05
Ризнык в своем стиле
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+1
0
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Sunshine (Город-сказка)
02.10.2021 в 20:46
Кстати, где эти верующие в теорию заговора судей? Чего не пистят на судью за невыписанное удаление игрока Нивы и непоставленный пенальти в ворота той же Нивы?
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+4
-5
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andyqd (Сан Хосе)
02.10.2021 в 21:14
чего ты ноешь? говори спосибо что вообще не проиграли
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+2
-2
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c99baf (Харьков)
02.10.2021 в 20:42
Можно сказать,наши "отскочили".
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+4
0
ukatan (Харьковская обл.)
02.10.2021 в 20:38
Вышли понтари побеждать малой кровью. Хоть бы о зрителях подумали, каково такое смотреть. Жаль "Нива" счет не сравняла - нужно было наказать.
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+8
0
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Sunshine (Город-сказка)
02.10.2021 в 20:41
Абсолютно согласен! Второй тайм вообще ни о чём!
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+8
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Vovan_Mh (Харьков)
02.10.2021 в 21:43
Поддерживаю!
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