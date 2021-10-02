Металлист – Нива 2:1. Очень непростая победа над упрямыми тернопольскими "турами"

На этой неделе "Нива" потеряла главного тренера Игоря Климовского, его обязанности в этой игре исполнял действующий спортивный директор клуба Сергей Задорожный. Этот факт точно расслабил соперников и футбольных обозревателей также - прогнозировали легкую победу Харькову.

Произошло иначе и "Нива" продемонстрировала свои намерения в начале встречи. Главный креативщик "туров" Игорь Семенина подбросил ногой мяч на Игоря Гаталу в штрафную "желто-синих", тот красиво отдал пас Сергею Кисленко и последний поймал Александра Рыбку на противоходе - 0:1.

"Металлист" допустил в этом эпизоде ​​целую серию ошибок как в центре обороны, так и на фланге, где Евгений Подлепенец потерял мяч. Он сумел реабилитироваться уже через десять минут. Левофланговый Сергей Горбунов получил передачу в свободную зону и пока к нему подходил соперник, навесил за спину защитникам "Нивы". Туда как раз подошел Подлепенец и ударом головой забил гол в угол ворот. Механив не спас - 1:1.

Уже в конце тайма бразильский нападающий харьковчан Матеус Пейшоту забил классический для себя гол: подача французского плеймейкера Фареса Балули с углового, а форвард вколотил мяч в сетку. Опять "Нива" пропускает после верховой борьбы - 2:1.

Второй тайм сказался полной темнотой в атаке "Металлиста". Ее не было. Конечно, причастна к этому защита тернопольской "Нивы". Зато "туры" провели несколько замечательных контратак, в которых должны были забивать и сравнивать, а то и выигрывать у "желто-синих"! Не хватило точности, удачи и помешал Александр Рыбка. Кипер реально выручил харьковчан в двух эпизодах.

В еще одном моменте главный арбитр Бондаренко имел определенные основания для назначения пенальти в ворота "Металлиста", ведь центральный защитник команды в своей штрафной положил руки на плечи нападающего "Нивы" Сергея Кисленко. Но судьи не увидели, а ВАР в Первую лигу приходит как святой Николай - лишь раз в году.

Харьковчане пережили похоже самый сложный второй тайм в этом чемпионате, но сумели удержать приемлемый счет и уже на 10 очков оторвались от "Кривбасса".

Первая лига, 11 тур

02.10.2021, 18:45

Город Харьков, стадион "Металлист"

Арбитр в поле - Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Металлист (Харьков) - Нива (Тернополь) 2:1

Голы: Евгений Подлепенец (29), Матеус Пейшоту (44) - Сергей Кисленко (18)

Предупреждение: Брайан Риаскос (87) - Андрей Зинь (37), Игорь Гатала (67)

Металлист: 23 Александр Рыбка, 47 Юрий Романюк, 20 Сергей Горбунов, 2 Александр Мизюк, 24 Виталий Федорив, 10 Седдик Фарес Балули, 5 Эдуард Сарапий, 29 Вячеслав Танковский, 86 Руслан Фомин (К) (30 Кадим Матурин-Харрис, 46), 12 Евгений Подлепенец, 11 Матеус Пейшоту (31 Богдан Порох, 87)

Запас: 1 Даниил Каневцев, 7 Владислав Нехтий, 14 Антон Поступаленко, 27 Владимир Шопин, 94 Брайан Риаскос, 17 Егор Демченко

Главный тренер - Александр Кучер

Нива: 1 Максим Механив, 5 Олег Хруставка, 4 Андрей Зинь, 21 Семен Вовченко, 50 Владислав Дворовенко, 14 Тарас Мороз (К), 7 Игорь Семенина, 88 Максим Процив, 11 Игорь Гатала (18 Александр Кобеля, 84), 9 Сергей Кисленко, 23 Константин Бычек

Запас: 71 Виталий Жупанский, 24 Богдан Козак, 65 Артем Васько, 8 Руслан Дедух, 17 Роман Волохатый, 99 Андрей Малащук, 2 Андрей Скакун, 10 Андрей Ризнык

Исполняющий обязанности главного тренера - Сергей Задорожный