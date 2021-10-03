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Бабич: Звонок от руководства Кривбасса был неожиданным для меня

Первая лига
(1 голосов)

Коуч рассказал о своем назначении

Бабич: Звонок от руководства Кривбасса был неожиданным для меня

Фото: fcmariupol.com

Новина українською

Новоиспеченный главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич прокомментировал свое назначение в клубе.

"Как это обычно бывает, поступил звонок на этой неделе от руководства клуба, от Владимира Баенко. Это было неожиданно для меня. Объяснили, что есть группа кандидатов, и спросили мое видение. В конце недели сказали, что остановились на моей кандидатуре.

Понимаю, что работы будет очень много. Хочется каждую игру выходить и добиваться положительного результата. Постараемся максимально быстро все футболистам объяснить.

Надо поднять психологический дух, видно, что ребята зажаты немного. Хочу, чтобы игроки работали с улыбками и положительными эмоциями. Без шуток-прибауток скучно тренируется. У меня всегда в команде был правильный, здоровый коллектив – думаю, в "Кривбассе" его наладим", – рассказал Бабич.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Александр Бабич
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
03.10.2021 в 00:24
Бабич на много лучше Мороза --угробил ЧО и не подаёт в отставку
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+1
-1
haymov18 (Днепр )
03.10.2021 в 00:03
Удачи !
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+3
-1


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