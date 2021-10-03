Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бабич: Звонок от руководства Кривбасса был неожиданным для меня
Коуч рассказал о своем назначении
Фото: fcmariupol.com
Новоиспеченный главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич прокомментировал свое
"Как это обычно бывает, поступил звонок на этой неделе от руководства клуба, от Владимира Баенко. Это было неожиданно для меня. Объяснили, что есть группа кандидатов, и спросили мое видение. В конце недели сказали, что остановились на моей кандидатуре.
Понимаю, что работы будет очень много. Хочется каждую игру выходить и добиваться положительного результата. Постараемся максимально быстро все футболистам объяснить.
Надо поднять психологический дух, видно, что ребята зажаты немного. Хочу, чтобы игроки работали с улыбками и положительными эмоциями. Без шуток-прибауток скучно тренируется. У меня всегда в команде был правильный, здоровый коллектив – думаю, в "Кривбассе" его наладим", – рассказал Бабич.
Популярное сейчас
- Металлист – Нива 2:1. Очень непростая победа над упрямыми тернопольскими "турами"
- Довбик с острого угла мощным ударом открыл счет со Львовом - ВИДЕО
- В УПЛ и такое могут. ВИДЕО, как Черноморец сравнял счет в матче с Колосом ударом пяткой
- Кривбасс объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца