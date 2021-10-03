Бабич: Звонок от руководства Кривбасса был неожиданным для меня

Новоиспеченный главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич прокомментировал свое назначение в клубе .

"Как это обычно бывает, поступил звонок на этой неделе от руководства клуба, от Владимира Баенко. Это было неожиданно для меня. Объяснили, что есть группа кандидатов, и спросили мое видение. В конце недели сказали, что остановились на моей кандидатуре.

Понимаю, что работы будет очень много. Хочется каждую игру выходить и добиваться положительного результата. Постараемся максимально быстро все футболистам объяснить.

Надо поднять психологический дух, видно, что ребята зажаты немного. Хочу, чтобы игроки работали с улыбками и положительными эмоциями. Без шуток-прибауток скучно тренируется. У меня всегда в команде был правильный, здоровый коллектив – думаю, в "Кривбассе" его наладим", – рассказал Бабич.