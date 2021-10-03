Первая лига в воскресенье: догонит ли Липовая Долина Кривбасс и команда Жабченко в "гнезде орлов"

Сегодня двумя поединками завершается 11 тур в Первой лиге (если не учитывать перенесенный матч "Волыни" с "Полесьем").

Следующая неделя здесь будет очень сложный, потому что команды должны сыграть сразу по 2 поединка. Будет ли в них участие Полесья, где пандемия ковиду - увидим.

Сейчас же оба матча можно посмотреть у официального телетранслятора ТК Футбол, а именно - на его YouTube-платформе под названием "Первая лига".

13:15 Альянс (Долина) - Агробизнес (Волочиск)

Главная команда Сумской области, Альянс, принимает аутсайдера - команду Александра Чижевского. Интересно, что подопечные Юрия Ярошенко за 2 поединка прошлого сезона еще ни разу не побеждали "Агробизнес": дома сыграли 1:1, а на выезде уступили 1:2. Есть возможность, чтобы реабилитироваться и ...выйти в турнирной таблице на второе место!

"Агробизнес" наконец перестал проигрывать, а тренер Чижевский получил карт-бланш от руководства клуба, чтобы вывести команду из кризиса. Посмотрим, что получится. В конце прошлой недели в составе клуба появилось первое усиление состава. Конечно, трансферный рынок закрыт, поэтому это свободный агент, он уже дебютировал в дерби Хмельницкой области с "Подольем" (0:0).

15:30 Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

Добрым пинком для франковцев стала угроза руководства клуба уволить Олега Рипана. После того случая "орлов" не узнать, они берут очки там, где это только возможно. А их стадион "Рух" стал настоящим адом для соперников. Здесь и "Кривбасс" недавно терял очки. Сегодня же оппонирует куда скромнее клуб из Полтавской области. "Горняк-Спорт" очень мало забивает и это является главной проблемой наименее результативной команды Первой лиги.

В истории этих команд было 6 очных встреч. В 3 из них побеждали франковцы, у 2 - ничья и лишь однажды сила была за "Горняк-Спортом". Разница мячей - 13-8 в пользу "Прикарпатья".