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Триллер в Сумах и новый конкурент за выход в УПЛ. Альянс - Агробизнес 3:2

Первая лига
(1 голосов)

Арбитр спас хозяев от пенальти

Триллер в Сумах и новый конкурент за выход в УПЛ. Альянс - Агробизнес 3:2

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче

Первая лига, 11 тур

03.10.2021, 13:15

Город Сумы, стадион "Юбилейный"

Арбитр в поле - Дмитрий Евтухов (Днепр)

Альянс (Липовая Долина) - Агробизнес (Волочиск) 3:2

Голы: Станислав Шарай (18), Николай Агапов (65, 83) - Богдан Семенец (73), Олег Синица (87)

"Альянс": 88 Важинский Ярослав, 33 Пикуль Константин, 4 Неплях Евгений, 11 Писный Руслан, 78 Рогозинский Валерий, 15 Лебеденко Александр, 9 Пиднебенной Вячеслав, 99 Ярошенко Константин, 25 Шарай Станислав, 13 Агапов Николай, 7 Загинайлов Сергей.

Запасные: 55 Ефанов Руслан, 44 Адаменко Роман, 37 Зайков Кирилл, 17 Осадчий Ян, 8 Лучик Александр, 10 Карноза Артур, 22 Шмигельский Богдан, 96 Сидоренко Ярослав, 21 Шпиренок Артем.

Главный тренер - Юрий Ярошенко

"Агробизнес" 30 Мозиль Олег, 80 Семенюк Сергей, 17 Курило Игорь, 3 Карась Даниил, 13 Черненко Руслан, 8 Вербный Назар, 10 Юхимович Дмитрий, 22 Нагорный Игорь, 25 Груша Виталий, 21 Бойчук Игорь, 45 Захаркив Юрий.

Запасные: 31 Артым Андрей, 12 Емаев Евгений, 14 Думанюк Артур, 11 Синица Олег, 20 Гудзинский Вадим, 16 Семенец Богдан, 77 Петров Сергей.

Главный тренер - Александр Чижевский

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В статье: Первая лига Юрий Ярошенко Николай Агапов Агробизнес (Волочиск) Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (1)
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ukrop08
03.10.2021 в 15:57
нах надо еще один колхоз в УПЛ. тем более который может в любое время сняться, если сильно обидится.
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