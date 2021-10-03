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Красников: Металлист-1925 живет своей жизнью, а мы - своей

Первая лига
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Специалист поделился информацией

Красников: Металлист-1925 живет своей жизнью, а мы - своей

Фото: prosport / Автор: неизвестен

Новина українською

Функционер "Металлиста" Евгений Красников дал комментарий о том, как существуют в одном городе "Металлист" и "Металлист-1925":

— Немножко раздули. А в чем проблема? Они живут своей жизнью, мы – своей. Никаких проблем. Есть определенные договоренности и все. Мы играем в Харькове – они на выезде, и наоборот.

— Вы недолго делили базу. В прошлом году вы вроде вместе работали в Высоком, а сейчас...

На базе тренируется "Металлист-1925". Мы там не тренируемся. Там, где мы сейчас тренируемся – условия отличные. Нас все устраивает.

— Почему вы не захотели в Высоком тренироваться?

— Есть две команды, ну как можно жить в одной квартире? У нас есть свое, у них – свое. Акционеры как-то договорились, решили. Есть места, где можно тренироваться. Самое главное, что у нас стабильное финансирование. Ребята получают вовремя зарплаты, премиальные, – сказал Красников.

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В статье: Евгений Красников Металлист 1925 (Харьков) Металлист (Харьков)
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Источник:
BurBuzz

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