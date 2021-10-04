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Красников: Много юридических моментов, но УЕФА, как я понимаю, воспринимает нас как Металлист
Вице-президент харьковчан - о правовом статусе клуба
Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников верит, что клуб сможет сыграть в следующем году в еврокубке, если завоюет Кубок Украины.
- Вы через Кубок Украины можете выйти в еврокубки? Клуб существует год, или мы считаем с года основания "Металлиста" истинного?
- Там сейчас столько юридических моментов. Там работают и с УЕФА юристы, и клубные юристы.
- Есть юридическая плоскость на уровне законодательства Украины, а есть плоскость футбольная – УЕФА. Как УЕФА воспринимает нынешний "Металлист"? Как новый клуб?
- Они нас воспринимают, насколько я понимаю, как "Металлист".
- Клуб с нуля не имеет права первые три года играть в еврокубках. Вы сможете там играть, если выиграете Кубок Украины?
- Дай бог нам выиграть Кубок Украины, а дальше разберемся. Я надеюсь, что нам разрешит играть УЕФА, но опять таки, нам нужно будет обращаться в УАФ, а они уже дальше обратятся в инстанции УЕФА, – сказал Красников.
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