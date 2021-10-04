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Красников: Много юридических моментов, но УЕФА, как я понимаю, воспринимает нас как Металлист

Первая лига
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(1 голосов)

Вице-президент харьковчан - о правовом статусе клуба

Красников: Много юридических моментов, но УЕФА, как я понимаю, воспринимает нас как Металлист

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников верит, что клуб сможет сыграть в следующем году в еврокубке, если завоюет Кубок Украины.

- Вы через Кубок Украины можете выйти в еврокубки? Клуб существует год, или мы считаем с года основания "Металлиста" истинного?

- Там сейчас столько юридических моментов. Там работают и с УЕФА юристы, и клубные юристы.

- Есть юридическая плоскость на уровне законодательства Украины, а есть плоскость футбольная – УЕФА. Как УЕФА воспринимает нынешний "Металлист"? Как новый клуб?

- Они нас воспринимают, насколько я понимаю, как "Металлист".

- Клуб с нуля не имеет права первые три года играть в еврокубках. Вы сможете там играть, если выиграете Кубок Украины?

- Дай бог нам выиграть Кубок Украины, а дальше разберемся. Я надеюсь, что нам разрешит играть УЕФА, но опять таки, нам нужно будет обращаться в УАФ, а они уже дальше обратятся в инстанции УЕФА, – сказал Красников.

Читайте такжеКрасников: Металлист-1925 живет своей жизнью, а мы - своей

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В статье: Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (11)
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Mexxxxx (Просяная)
04.10.2021 в 13:35
Ничего он не знает оказывается. По всем углам объявили, а теперь только узнают что и как. Если думать логично то наверное так дело обстоит. Если УЕФА не будет считать эту команду настоящим Металлистом, то 3 года играть нельзя, он же только создан, правила такие понимаешь, их не купишь это не самая коррумпированная страна, а Европа.. А если посчитает, что это настоящий Металлист, так тогда и все вопросы по долгам тоже приложатся, а это так не бывает, команда в долгах и в стадии банкротства, а им разрешение играть в еврокубках. Поэтому юристам работать и работать...
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
04.10.2021 в 12:46
Ну-ну
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0
0
Skomoroh11 (Тернопіль)
04.10.2021 в 12:37
І знову ці харківяни щось мутять, і нічого їх історія не вчить... Говорив я років десять назад, що не потрібно лягати під Ахметку Ярославському... Використав Рінат тоді цих деятелей, для боротьби з Суркісом, сам то не хотів відкритої конфронтації. Знав, що проти Сурка в футболі, поза полем, він однозначно НУЛЬ. Використав і викинув... Тільки дорогі котли;) не гарантують великого розуму... Знову щось намутять, тицьнуть їх носом в їхнє "художества", і знову будуть вищати, як недорізані свині, що нас Абіжають...;))Спецом зкопіював повідомлення, бо помітив, що коменти, які розходяться з політикою сайту, чи зачіпають меценатів;)) цього ресурсу дивним чином пропадають.
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0
-1
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armik (Киев)
04.10.2021 в 12:43
Что за дичь ты несешь?Это ж в какой пещере надо жить, чтобы ни грамма не ориентироваться в происходящем?
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2021 в 11:54
Ключове спловсполучення "как я панімаю...")
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+3
-1
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Сумчанин (Сумы)
04.10.2021 в 11:37
Долги прийдется отдать, хотя как бы не хотелось им этого. Это в Украине можно все порешать, а у них там ни как
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+2
-2
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С.Карпович. (Ланівці)
04.10.2021 в 11:29
А ті все мутять,а в принципі вони інакше і не вміють.
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+3
-4
янковский ян (Запорожье)
04.10.2021 в 11:18
Как металлист но тот который 2019 года рождения. До тех пор пока не выплатят долги.
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+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
04.10.2021 в 11:15
А долги Металлиста кому принадлежат ??? Тому или этому )))???
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+3
-3
alexfc (Киев)
04.10.2021 в 11:28
Тому. Тут новое юр.лицо. Там было другое юр.лицо. Контракты заключались не с Металлистом (это всего лишь эмблема, бренд), а с ООО кошелька Яныка.
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
04.10.2021 в 11:30
Если так,то речь идет от новом металлисте.И никаких еврокубков три года.
+4
-2


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