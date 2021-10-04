  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Нива Т выбирает нового главного тренера из трёх кандидатов
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива Т выбирает нового главного тренера из трёх кандидатов

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Тернопольская команда еще не определилась с новым наставником

Нива Т выбирает нового главного тренера из трёх кандидатов

instagram.com/nyvaternopil

Новина українською

6 октября тернопольская команда будет принимать одного из лидеров Первой лиги — "Оболонь".

После увольнения главного тренера "Нивы Т" Игоря Климовского, клубное руководство еще не определилось с его преемником.

По информации источника, в разгаре переговоры с тремя потенциальными претендентами, но конкретика в этом вопросе появится нескоро.

Поэтому действиями тернопольских футболистов в поединке с "пивоварами" будет руководить спортивный директор — Сергей Задорожный, как и в предыдущем туре — с "Металлистом". А уже в матче 13 тура — с "Волынью", в "Ниве" надеются, что будет новый рулевой.

Напомним, что "Нива" занимает в Первой лиге шестое место, набрав 15 очков. В 11-м туре Первой лиги тернопольская команда уступила в гостях "Металлисту" (1:2).

Читайте такжеМеталлист – Нива 2:1. Очень непростая победа над упрямыми тернопольскими "турами"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нива (Тернополь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
armik (Киев)
04.10.2021 в 15:05
Как я и обещал - Петя Бадло развалил очередную симпатичную команду и совершенно свободен.Хватайте - ваш человек!
Ответить
0
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
04.10.2021 в 15:27
Яку команду розвалив Петро Бадло?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...