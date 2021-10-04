Нива Т выбирает нового главного тренера из трёх кандидатов

6 октября тернопольская команда будет принимать одного из лидеров Первой лиги — "Оболонь".

После увольнения главного тренера "Нивы Т" Игоря Климовского, клубное руководство еще не определилось с его преемником.

По информации источника, в разгаре переговоры с тремя потенциальными претендентами, но конкретика в этом вопросе появится нескоро.

Поэтому действиями тернопольских футболистов в поединке с "пивоварами" будет руководить спортивный директор — Сергей Задорожный, как и в предыдущем туре — с "Металлистом". А уже в матче 13 тура — с "Волынью", в "Ниве" надеются, что будет новый рулевой.

Напомним, что "Нива" занимает в Первой лиге шестое место, набрав 15 очков. В 11-м туре Первой лиги тернопольская команда уступила в гостях "Металлисту" (1:2).