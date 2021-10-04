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Нива Т выбирает нового главного тренера из трёх кандидатов
Тернопольская команда еще не определилась с новым наставником
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6 октября тернопольская команда будет принимать одного из лидеров Первой лиги — "Оболонь".
После увольнения главного тренера "Нивы Т" Игоря Климовского, клубное руководство еще не определилось с его преемником.
По информации источника, в разгаре переговоры с тремя потенциальными претендентами, но конкретика в этом вопросе появится нескоро.
Поэтому действиями тернопольских футболистов в поединке с "пивоварами" будет руководить спортивный директор — Сергей Задорожный, как и в предыдущем туре — с "Металлистом". А уже в матче 13 тура — с "Волынью", в "Ниве" надеются, что будет новый рулевой.
Напомним, что "Нива" занимает в Первой лиге шестое место, набрав 15 очков. В 11-м туре Первой лиги тернопольская команда уступила в гостях "Металлисту" (1:2).
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