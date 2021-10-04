Красников: Надеюсь, что Кучер выведет Металлист на высокий уровень

Вице-президент " Металлиста " Евгений Красников поделился своими мыслями о перспективах главного тренера - Александра Кучера.

"Молодой тренер Александр Николаевич Кучер принял команду во Второй лиге, которую прошел на одном дыхании.

Сейчас, на мой взгляд, "Металлист" показывает лучший футбол в Первой лиге. Я считаю, что это заслуга главного тренера. Надеюсь, что он, как и Мирон Маркевич, выведет "Металлист" на высокий уровень вместе с Александром Ярославским. А я им буду в этом помогать", — сказал Красников.