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Красников: Надеюсь, что Кучер выведет Металлист на высокий уровень

Первая лига
(2 голосов)

Руководство клуба довольно работой главного тренера

Красников: Надеюсь, что Кучер выведет Металлист на высокий уровень

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников поделился своими мыслями о перспективах главного тренера - Александра Кучера.

"Молодой тренер Александр Николаевич Кучер принял команду во Второй лиге, которую прошел на одном дыхании.

Сейчас, на мой взгляд, "Металлист" показывает лучший футбол в Первой лиге. Я считаю, что это заслуга главного тренера. Надеюсь, что он, как и Мирон Маркевич, выведет "Металлист" на высокий уровень вместе с Александром Ярославским. А я им буду в этом помогать", — сказал Красников.

Напомним, что "Металлист" безоговорочно лидирует в Первой лиге, потеряв за 11 матчей только два очка.

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В статье: Александр Кучер Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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bombard (Харьков)
04.10.2021 в 18:11
А не выведет на уровень, так Мирон уже стоит на низком старте, - забыл добавить Красников.
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