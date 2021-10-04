Красников: Поймите - это тот самый Металлист Ярославского

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал о бюджете харьковского клуба.

- Александр Ярославский готов инвестировать в клуб разумные деньги, чтобы воплотить те цели и задачи, которые он поставил после возвращения. Главная из них - попадание "Металлиста" в еврокубки. У нас хороший бюджет, но мы аккуратно относимся к финансам. Мы не делаем дорогостоящих трансферов. Для уровня Первой лиги мы собрали качественный коллектив. Я надеюсь, что мы решим задачу выхода в УПЛ.

- В "Металлисте" шикарные условия для футболистов. Зарплаты доходят до уровня 15 тысяч долларов в месяц.

- У нас есть несколько футболистов с зарплатами такого уровня. У других игроков зарплаты гораздо меньше. Многое поставлено на бонусы. Мы платим хорошие бонусы за победы, а также у каждого игрока есть индивидуальные бонусы, которые прописаны в контракте. Основной бонус у многих - это попадание в УПЛ. Мы максималисты. Александр Владленович наш рулевой и ведет нас вперед, а мы стараемся не отступать.

- В отличие от большинства команд УПЛ, которые перемещаются на игры только наземным транспортом, "Металлист" на дальние выезды летает самолетом. Это добрая воля Ярославского?

- Да, это его добрая воля. Поймите - это тот самый "Металлист" Ярославского. Просто так сложилось, что мы находимся в Первой лиге. Если мы выйдем в УПЛ, то будем конкурентны с нашими грандами, и в плане бюджета тоже. Александр Владленович вкладывает большие деньги и в реконструкцию инфраструктуры. Что самое важное для клуба - идет процесс восстановления полей детской академии.