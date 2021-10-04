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Красников: Поймите - это тот самый Металлист Ярославского

Первая лига
(2 голосов)

Вице-президент рассказал о бюджете клуба

Красников: Поймите - это тот самый Металлист Ярославского

Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал о бюджете харьковского клуба.

- Александр Ярославский готов инвестировать в клуб разумные деньги, чтобы воплотить те цели и задачи, которые он поставил после возвращения. Главная из них - попадание "Металлиста" в еврокубки. У нас хороший бюджет, но мы аккуратно относимся к финансам. Мы не делаем дорогостоящих трансферов. Для уровня Первой лиги мы собрали качественный коллектив. Я надеюсь, что мы решим задачу выхода в УПЛ.

- В "Металлисте" шикарные условия для футболистов. Зарплаты доходят до уровня 15 тысяч долларов в месяц.

- У нас есть несколько футболистов с зарплатами такого уровня. У других игроков зарплаты гораздо меньше. Многое поставлено на бонусы. Мы платим хорошие бонусы за победы, а также у каждого игрока есть индивидуальные бонусы, которые прописаны в контракте. Основной бонус у многих - это попадание в УПЛ. Мы максималисты. Александр Владленович наш рулевой и ведет нас вперед, а мы стараемся не отступать.

- В отличие от большинства команд УПЛ, которые перемещаются на игры только наземным транспортом, "Металлист" на дальние выезды летает самолетом. Это добрая воля Ярославского?

- Да, это его добрая воля. Поймите - это тот самый "Металлист" Ярославского. Просто так сложилось, что мы находимся в Первой лиге. Если мы выйдем в УПЛ, то будем конкурентны с нашими грандами, и в плане бюджета тоже. Александр Владленович вкладывает большие деньги и в реконструкцию инфраструктуры. Что самое важное для клуба - идет процесс восстановления полей детской академии.

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В статье: Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (12)
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alex.belogubko (одесса)
04.10.2021 в 22:16
старое не вернёшь
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+1
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
04.10.2021 в 22:26
Металлист умер, но потом воскрес... Провели обряд. (Реинкарнация (лат. reincarnatio - "повторное воплощение"), то есть перевоплощение.)
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0
0
Acsakal (Kharkov)
04.10.2021 в 22:04
"Зрозумійте - це той самий "Металіст" Ярославського." Приблизно з такою самою впевненістю розповідають клієнту про його майбутнє циганки на ринку.
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+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
04.10.2021 в 22:02
когда учился в ВУЗе преподаватель по этике и эстетике говорил: ""Никогда собеседнику не говорите "Поймите меня...", "Понимаете..." и т.п. Услышав эти слова, ваш собеседник может подумать, что вы намного умнее его, т.е. он дурак."" ТаТоТакэ.
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+2
-3
Acsakal (Kharkov)
04.10.2021 в 22:14
Дивний висновок. Коли хтось просить іншого його зрозуміти, то швидше в того, хто досі не зрозумів, не вистачає інтелекту. Здається, тому викладачеві етики-естетики самому не вистачало інтелекту для винайдення менш сумнівних обгрунтувань своїх рекомендацій. Звісно, якщо фраза "зрозумійте мене" передувала звичайному вимолюванню оцінки студентом, її не варто було повторювати, але інтелект тут ні до чого.
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+1
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
04.10.2021 в 21:55
Ну да, а сабж тот самый, который башлял судьям кеш. Почему и МКГ назвали…
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+3
-3
venom5506 (Львів)
04.10.2021 в 21:54
Одне запитання залишилось. Власник клубу, мовою журналюх- президент, вже віддав всі борги металіста чи далі "переводить стрілки" на інопланетян? Агов, писаки, скажіть. Чи вам страшно?
Ответить
+6
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
04.10.2021 в 22:13
КВН. Команда "Одесские джентльмены", вопрос на разминке: "Должен ли джентльмен, если он должен?"
Ответить
0
-1
Русланбай (Рівне)
04.10.2021 в 21:54
Якщо уроди з уєфа ніяких санкцій не будуть приймати. Тоді так. Все норм.
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+1
-4
football_soccer (Украина)
04.10.2021 в 21:52
Металлист тот самый, но долги не те самые у того самого Металлиста ))
Ответить
+7
-2
venom5506 (Львів)
04.10.2021 в 21:58
Значить і клуб інший. Схема відома, металіст -мінус1.
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+7
-3
avatar
satellite (Харьков)
04.10.2021 в 21:49
Браво , Ярославский !!! Вперёд Металлист,ты нужен УПЛ!!!
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+4
-3


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