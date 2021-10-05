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Клуб Первой лиги отказался от голкипера Десны

Первая лига
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Также клуб покинул хавбек Ярослав Плечий

Клуб Первой лиги отказался от голкипера Десны

Фото: ВПК-Агро

Новина українською

"ВПК-Агро" отказался от услуг голкипера Ильи Караващенко, арендованного в межсезонье у "Десны", и флангового полузащитника Ярослава Плечия, который летом пришел на правах свободного агента из "Кристалла".

20-летний Караващенко так и не успел дебютировать за "ВПК-Агро" в официальном матче.

22-летний Плечий сыграл за зелено-белых в 1-м туре против "Кремня" (0:2), когда был заменен за несколько минут до перерыва, и больше на поле не выходил.

Напомним, "ВПК-Агро" после 11 туров чемпионата имеет в своем активе 9 очков и занимает 14-е место в Первой лиге. В среду команда Александра Грицая встретится в Житомире с "Полесьем".

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В статье: ВПК-Агро (Шевченковка)
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