Проблемы Калитвинцева продолжаются. Ещё один матч Полесья был перенесён

Администрация ПФЛ перенесла поединок 12-го тура "Полесье" - "ВПК-Агро".

Матч должен был состояться 6 октября, но пройдет позже в связи со вспышкой эпидемии COVID-19 в житомирском клубе. Новую дату проведения поединка клубы должны принять до 12 октября 2021 года, или ее установит ПФЛ.

Недавно по причине коронавируса ПФЛ перенесла матч "Волынь" – "Полесье".

Также сообщается, что перенесенный матч 10-го тура "Олимпик" - "ВПК-Агро" состоится 20 октября на поле донецкого клуба. Ранее команды не имели возможности принять игру на своих домашних стадионах.