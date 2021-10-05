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Проблемы Калитвинцева продолжаются. Ещё один матч Полесья был перенесён
В связи со вспышкой COVID-19 в житомирском клубе
Фото: ФК Полесье
Администрация ПФЛ перенесла поединок 12-го тура "Полесье" - "ВПК-Агро".
Матч должен был состояться 6 октября, но пройдет позже в связи со вспышкой эпидемии COVID-19 в житомирском клубе. Новую дату проведения поединка клубы должны принять до 12 октября 2021 года, или ее установит ПФЛ.
Недавно по причине коронавируса ПФЛ перенесла матч "Волынь" – "Полесье".
Также сообщается, что перенесенный матч 10-го тура "Олимпик" - "ВПК-Агро" состоится 20 октября на поле донецкого клуба. Ранее команды не имели возможности принять игру на своих домашних стадионах.
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